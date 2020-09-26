Всемирно известную певицу решили продать в секс-рабство

Звезда призналась, что в возрасте 12 лет ее чуть не продали в секс-рабство. Ее старшая сестра Элисон накачала девочку валиумом, предложила кокаин, нанесла ожоги третьей степени и попыталась загнать сутенеру.
Мэрайя Кэри пояснила, что у нее всегда были напряженные отношения с сестрой и братом Морганом. Певица отметила, что они даже толком не знают друг друга, поскольку не росли вместе. "У них была своя жизнь, а когда я родилась, они уже были испорченными людьми", – поделилась артистка.
По словам исполнительницы, родственники всегда считали, что у нее легкая жизнь. Отметим, ранее сестра Мэрайи Кэри подала в суд на мать за сексуальное насилие над ней в детстве.
Женщина заявила, что в десятилетнем возрасте мать заставляла ее принимать участие в сатанинских ритуалах. Там якобы с ней занимались сексом незнакомцы. Также она добавила, что ей приходилось наблюдать, как насилуют других детей.
Напомним, в 2017 году знаменитость пострадала от действий грабителей. Воры проникли в особняк Мэрайи Кэри в Лос-Анджелесе и вынесли ее личные вещи.
Примечательно, что злоумышленники не взяли украшения поп-дивы, ворам приглянулись лишь ее солнцезащитные очки и кошельки. Всего было украдено около десять предметов. Общая сумма ущерба составила 50 тысяч долларов.
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