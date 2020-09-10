Развод с Асмус пошел Харламову на пользу: Свободный и такой легкий

Об этом заявила жена его лучшего друга Ляйсан Утяшева. Павел Воля и Гарик Харламов видятся практически каждый день не только по работе. Гимнастка в недавнем интервью вспомнила состояние резидента Comedy Club почти сразу после новости о разводе.
Спортсменка отметила, что он пришел на ее день рождения, подарил кулинарную книгу. "Он был свободный и такой легкий", – добавила звезда. Ляйсан Утяшева также подчеркнула, что Гарик Харламов расстался с женой без взаимных претензий, они действительно остались друзьями.
По словам гимнастки, по артисту было видно, что он не страдает из-за разрыва с Кристиной Асмус. Спортсменка опровергла слухи о новом романе резидента юмористического шоу, добавив, что сейчас его сердце свободно. Она посоветовала поклонницам не стесняться и проявлять инициативу – шанс есть у всех. По мнению Ляйсан Утяшевой, Гарик Харламов – самый завидный холостяк Comedy Club.
Поклонники до сих пор гадают, что стало причиной развода звездной пары. Некоторые подозревают, что артист не смог простить жене откровенных сцен из фильма "Текст". По мнению других, в этом деле не обошлось без измены. Однако Гарик Харламов и Кристина Асмус уверяют, что эти версии не имеют места.
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