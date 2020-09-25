"Не надо себя пугать": 86-летний Познер откровенно о двойном исцелении от рака

Владимиру Познеру удалось дважды победить рак. И если в первый раз журналисту было легко, то во второй – очень тревожно.

Во время беседы с гендиректором канала "Дождь" Натальей Синдеевой Познер вспомнил, как впервые узнал о недуге. Врачи поставили журналисту страшный диагноз – рак предстательной железы – когда ему было 59 лет. Тогда Владимир Владимирович жил в США.

Перед встречей с медиками Познер испытывал "некоторые затруднения", поэтому догадывался, какое у него заболевания. Но журналист пытался себя успокаивать и гнал негативные мысли. "Рядом с этим были мысли о том, что все-таки нет, не надо себя пугать", – рассказал он.

Владимир Владимирович осознавал, что находится далеко не в лучшей ситуации. При этом телеведущего не посещали какие-либо фатальные мысли. Познера даже не интересовало, почему именно у него это заболевание. Справиться с недугом ему удалось потому, что он был обнаружен на ранней стадии.

Во второй раз было тяжело. Рак прямой кишки подкосил Владимира Владимировича. Он не понимал, почему вновь должен перенести это. Журналист лечился достаточно долго: шесть лет. После чего он вновь услышал заветные слова врача о выздоровлении.