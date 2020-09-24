В Сети появились фото голой звезды "Ералаша": Без одежды очень идет

В инстаграм-аккаунте Анны появились три черно-белых снимка, на которых она запечатлена голой. Интимные места актриса прикрыла реквизитами: снопом колосьев, книгами и зеркалом на разных кадрах.
Этими фотографиями Цуканова-Котт пригласила подписчиков на выставку, которая пройдет на территории дизайн-завода "Флакон".
Пользователи Сети не стали комментировать анонсированное событие. Они решили сосредоточиться на откровенных кадрах Анны. Многие восхитились внешностью звезды киножурнала "Ералаш". "Шикарная", "Очень красиво", "Ты идеальна", "Без одежды вам идет", "Сногсшибательная девушка", – написали фолловеры.
Ранее Цуканова-Котт раскрыла секрет своей стройности. Оказывается, актриса употребляет определенные продукты, которые помогают стабилизировать вес. Например, свое утро Анна начинает с двух яиц и половинки апельсина. По вечерам она ест вареное мясо.
Напомним, летом Цуканова-Котт и звезда Comedy Woman Надежда Сысоева запустили в Сеть скандальное видео, в котором последняя ведет себя крайне некорректно по отношению к коллеге. Позже выяснилось, что знаменитости всех разыграли.
Популярные темы форума
Забытая Лиона
Перебор
Польша ненавид.Россию ,что она ей сделала?
Мужчины
Почему русские мужчины не пользуются спросом?
Кто знает где Клава?
Ваше мнение о СССР
Воспитанная Лиона, мир смотрит на вас
Сколько нужно зарабатывать женщине...
Лукашенко или Тихановская