"У этих людей нет совести": вдова об издевательствах над больной ДЦП дочкой Баталова

Наталия Дрожжина и Михаил Цивин были давними друзьями семьи Алексея Баталова. Они во всем ей помогали. Например, когда не стало легендарного актера, именно Дрожжина и Цивин взяли на себя организацию похорон. Также пара была вовлечена во все дела семьи. Дошло до того, что Гитанна Леонтенко выписала на друзей генеральную доверенность. А когда те решили оформить опекунство над больной ДЦП дочкой Алексея Баталова вдова вдруг поняла, что тут что-то не то. Гитанна обнаружила пропажу крупной суммы денег из банка, а еще что лишилась элитной недвижимости.
Теперь вдова Алексея Баталова уверена, что Натали Дрожжина и Михаил Цивин изначально преследовали корыстные цели, а не хотели помочь. В новом выпуске скандально известного шоу "Пусть говорят" на Первом канале Гитанна Леонтенко заявила: "Я требую вернуть все, что они украли. Они пользовались мои доверием, тем, что я не разбираюсь в каких-то тонкостях. Если нашей дочери Маше не вернут имущество, я умру. Я не смогу этого пережить".
Гитанна Леонтенко уже подключила к этому делу адвокатов. Также ситуацией занялся Следственный комитет. Выяснилось, что на Дрожжину и Цивина была переписана доля в четырехкомнатной квартире и нежилое помещение. А еще якобы со счетов вдовы Баталова и ее дочери пропала многомиллионная сумма.
"Они буквально издеваются над Машей. У этих людей нет совести. Наша дочь и так через многое прошла. Она работает, хотя это и дается сложно. Много читает, интересуется искусством. Каждый день она преодолевает огромные препятствия. А эти люди над ней издеваются", – возмущена вдова Алексея Баталова.
Популярные темы форума
Перебор
Польша ненавид.Россию ,что она ей сделала?
Нравится парень азербайджанец
Мужчины
Забытая Лиона
Не хочу жить...
Без мужика уже два года
Почему русские мужчины не пользуются спросом?
Петросян показал сына !!
Какой тип фигуры нравится мужчинам?