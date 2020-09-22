"У этих людей нет совести": вдова об издевательствах над больной ДЦП дочкой Баталова

Вдова Алексея Баталова Гитанна Леонтенко обвиняет актрису Наталию Дрожжину и юриста Михаила Цивина в обмане: якобы те нечестным путем завладели всем ее имуществом. А ведь у 85-летней Гитанны на руках осталась дочь-инвалид Мария. Этим делом уже занялась полиция.

Наталия Дрожжина и Михаил Цивин были давними друзьями семьи Алексея Баталова. Они во всем ей помогали. Например, когда не стало легендарного актера, именно Дрожжина и Цивин взяли на себя организацию похорон. Также пара была вовлечена во все дела семьи. Дошло до того, что Гитанна Леонтенко выписала на друзей генеральную доверенность. А когда те решили оформить опекунство над больной ДЦП дочкой Алексея Баталова вдова вдруг поняла, что тут что-то не то. Гитанна обнаружила пропажу крупной суммы денег из банка, а еще что лишилась элитной недвижимости.

Теперь вдова Алексея Баталова уверена, что Натали Дрожжина и Михаил Цивин изначально преследовали корыстные цели, а не хотели помочь. В новом выпуске скандально известного шоу "Пусть говорят" на Первом канале Гитанна Леонтенко заявила: "Я требую вернуть все, что они украли. Они пользовались мои доверием, тем, что я не разбираюсь в каких-то тонкостях. Если нашей дочери Маше не вернут имущество, я умру. Я не смогу этого пережить".

Гитанна Леонтенко уже подключила к этому делу адвокатов. Также ситуацией занялся Следственный комитет. Выяснилось, что на Дрожжину и Цивина была переписана доля в четырехкомнатной квартире и нежилое помещение. А еще якобы со счетов вдовы Баталова и ее дочери пропала многомиллионная сумма.

"Они буквально издеваются над Машей. У этих людей нет совести. Наша дочь и так через многое прошла. Она работает, хотя это и дается сложно. Много читает, интересуется искусством. Каждый день она преодолевает огромные препятствия. А эти люди над ней издеваются", – возмущена вдова Алексея Баталова.