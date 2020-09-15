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Шоу-бизнес
Ордена, ценности и квартира на Кутузовском: семью Баталова

Ордена, ценности и квартира на Кутузовском: семью Баталова "обчистили" коллеги актера

Алексей Баталов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Вдова народного артиста СССР Алексея Баталова рассказала, как его друзья втерлись к нему в доверие и переписали на себя большую часть имущества. Коллеги буквально обокрали семью.
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Вдову актера, 85-летнюю Гитану Леонтенко и тяжело больную ДЦП дочь Алексея Баталова Марию "обчистили" до копейки. В итоге семье теперь не на что жить. Они признались, что доверились знакомым, а в итоге остались без денег и элитной недвижимости. При жизни актер ладил со своими приятелями. Но получается, что его коллеги буквально обокрали семью.

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Речь идет об актрисе Наталье Дрожжиной и ее супруге Михаиле Цивине, сообщает Пятый канал. По словам вдовы актера, после его смерти они накинулись на семью как пираньи. Дрожжина и Цивин обманным путем заверили у нотариуса доверенности на имущество Баталовых. В их собственности оказалось ⅓ доли в четырехкомнатной квартире Дома на набережной, мастерская актера, квартира бабушки Марии, квартира на Кутузовском проспекте, а также деньги на российских и зарубежных счетах.

Отметим, что на счету дочери Алексея Баталова, 52-летней Марии, у которой с детства ДЦП, лежало 107 тысяч долларов. Их теперь тоже нет. Как так получилось, не понятно, ведь дело вел нотариус, и по идее все должно было происходить по согласию двух сторон. Однако вдова Баталова уверяет, что его коллеги обокрали семью. Она призналась, что не может вспомнить, как подписывала документы о передаче собственности.

Автор: 15 сентября 2020, 18:41 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

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