В отношении вдовца Легкоступовой могут возбудить уголовное дело

Близкие и коллеги Валентины Легкоступовой предполагают, что Юрий Фирсов в той или иной степени виноват в смерти артистки. По словам мужчины, певица поскользнулась в ванной и упала, в результате чего получила черепно-мозговую травму. Поэтому появилась версия, что мужчина спровоцировал конфликт, который обернулся трагедией.
Также известно, что Фирсов угрожал дочери артистки Анэтте Бриль. Как рассказал Сергей Жорин, у девушки есть аудиозаписи, которые доказывают, что яхтсмен обещал жестоко расправиться с теми, кто не согласен с его позицией.
Адвокат считает странным еще один поступок Юрия: присвоение ценных вещей Легкоступовой. Дело в том, что после смерти артистки из ее квартиры были изъяты некоторые предметы. Фирсов же пытался вернуть эти вещи, заявив, что их владельцем является он, а не певица, пишет Пятый канал.
Что касается загадочных синяков на теле Легкоступовой, то их происхождение предстоит узнать судмедэкспертам. Жорин просит не делать поспешных выводов, ведь неизвестно, бил ли Юрий Валентину или нет. Юрист не исключает, что может быть возбуждено уголовное дело.
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