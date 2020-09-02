"Все, хана": Ширвиндт рассказал о страсти и вожделении у гроба Андреева

Одним из первых к микрофону вышел руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт. Ему было тяжело сдержать слезы.
"Боженька набросился на наше поколение так рьяно. У Владимира Андреева очень мощная, большая биография. Сегодня таких людей уже нет. А есть искусственные интеллекты. Если же еще придумают искусственные таланты, то все хана", – вздыхает Ширвиндт.
"Поэзия, Педагогика и театр – три музы, которым он служил вожделенно и страстно, – заметил он. – Пока, до свидания, Вовчик".
Проститься с президентом театра имени Ермоловой пришли так же актер Александр Михайлов, режиссеры Марк Розовский и Александр Бородин. Похоронят Владимира Андреева на Троекуровском кладбище столицы.
Популярные темы форума
Грязные носки
Мужики не могут за себя постоять
Расставляю все точки над i
Сколько надо зарабатывать в Москве ?
где купить одежду ?
Накипело
Я не очень разбираюсь- А кто такие аульные???
Жених из Осетии выгнал невесту из дома
Обо всем
Имя Алексей