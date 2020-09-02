Владимира Андреева похоронили в элитном гробу за 500 тысяч

Легенду театра и кино похоронили в элитном итальянском гробу, стоимость которого в ритуальных агентствах столицы начинается от 500 тысяч рублей. Каждая такая домовина изготавливается из дуба, вишни или граба, обрабатывается вручную, полируется и лакируется. "Это защитит гроб от царапин", – говорится в рекламе подобных изделий. Хотя и не уточняется, кто его может царапать.
Крепежи для крышки гроба, рейлинги и ручки имеют напыление из драгоценных металлов. Это подчеркивает высокий статус покойника.
В комплект входят также покрывало, постель, подушка из натурального шелка высокого качества. "Покупка любой модели класса люкс выкажет максимальное уважение покойному. Ваш близкий достоин подобных почестей", – сообщает реклама этого гроба.
Владимира Андреева похоронили в его любимом костюме и сиреневом галстуке. На лбу у покойника был венчик, как и положено в православии.
На этой бумажной ленте всегда помещаются изображения Иисуса Христа, Богородицы, Иоанна Предтечи и текст Трисвятой песни "Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас". Возложение венчика на лоб умершего символизирует венец славы, который, по учению церкви, получает в Царствии Небесном христианин за свою праведную жизнь.
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