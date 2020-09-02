Озолотился на "Ворониных": Борис Клюев оставил многомиллионное наследство

Актер Борис Клюев был человеком весьма состоятельным. Он много работал в театре, снимался в кино. Но, как говорил он сам, больше всего заработал на сериале "Воронины". На протяжении десяти лет он играл в этом ситкоме пенсионера Николая Петровича Воронина, который служил пограничником на китайской границе и работал на заводе.

Несколько лет назад на гонорары от "Ворониных" актер приобрел жилье в Италии. Это трехкомнатная квартира с просторной 55-метровой террасой и садом. Она расположена в райском местечке Скалея региона Калабрия, что на берегу Тирренского моря в 200 километрах от Неаполя. "Когда я приехал туда впервые – в апреле или мае, шел и радовался: море шикарное, изумительного цвета, пальмы растут. Вот жене и сказал: "Я хочу здесь жить, – рассказывал Клюев. – Обычно зимой туда на две недели летаю и еще на целый месяц летом". На Апеннинах артист наслаждался тишиной, морем, горами, воздухом, морепродуктами и красным вином.

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Но когда в силу состояния здоровья добираться до Италии стало трудно ("целый день", – жаловался артист), Клюев купил квартиру поближе – обосновался в Крыму. В Гурзуфе он купил небольшую квартирку и очень любил туда приезжать даже на несколько дней.

Была у него у Клюева и подмосковная дача – он с удовольствием проводил время в подмосковном Звенигороде. Но сюда актер наведывался не для отдыха, а скорее для физической нагрузки – сам возделывал большой дачный участок, рубил дрова, занимался ремонтом.

Как говорят риэлторы, квартира в Москве, дачи в Звенигороде, Гурзуфе и итальянской Скалее могут стоить около 50 миллионов рублей. Но борьбы за наследство актер не предвидится – с 1975 года актер был женат на Виктории Клюевой. А его единственный сын Алексей умер еще в 1993 году в возрасте 24-х лет от сердечной недостаточности.

Напомним, за полувековую карьеру Клюев на сцене Малого театра исполнил более 70 ролей в постановках по произведениям Бомарше, Островского, Грибоедова и многих других. В кино он дебютировал в 1967 году – сыграл немецкого офицера в картине Виллена Азарова "Конец "Сатурна". Известность ему принесли роли Рошфора в фильме "Д’Артаньян и три мушкетера" и шпиона Трианона в картине "ТАСС уполномочен заявить…".