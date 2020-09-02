Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

Названа неожиданная причина смерти Легкоступовой: манипуляции и унижения
Без слез смотреть невозможно: обезображенную Легкоступову хотят хоронить в закрытом гробу
"Простите меня все!": муж Валентины Легкоступовой публично покаялся
Олега Газманова госпитализировали с тяжелой болезнью
партнеры
Среда
2 сентября
Лента новостей
10:24
Николай Воронин и Майкрофт Холмс: какими ролями запомнился зрителям Борис Клюев
10:14
Подлецы жестоко избили 67-летнего Шлыкова в собственном доме
09:26
"Хотели замять это дело": Печерникова о загадочном убийстве мужа
09:20
Немцы заговорили о новой Конституции для Белоруссии
09:15
"Лиду просто используют": Сафронов о превратившемся в фарс браке Алибасова и Федосеевой-Шукшиной
08:52
Озолотился на "Ворониных": Борис Клюев оставил многомиллионное наследство
08:44
Автора хита I Like to Move It нашли мертвым после секс-скандала
08:40
Неожиданная смерть Клюева сразила Ливанова
08:23
Названо место прощания с Борисом Клюевым
07:04
Коронавирус: последние новости на сегодня, 2 сентября 2020 года
06:29
Похоронившая мужа блогер-фармацевт Диденко попала в сети альфонса
04:35
Названа причина отказа от завещания готовящегося к смерти Диброва: Вместо мозга – клюква
02:19
Абсолютно голая Хайди Клум прикрылась тюлем
00:17
Кейт Миддлтон предстала перед людьми в очень дешевом платье
23:33
Скончалась заслуженная артистка РСФСР Ирина Печерникова
22:05
Камера сняла момент убийства бизнесмена в Татарстане (видео)
21:56
Путина призвали заставить Лукашенко провести новые выборы: другого выхода нет
21:55
Умер народный артист России Борис Клюев
21:53
У офиса Зеленского задержали мужчину с гранатой
21:48
Житель Дагестана нашел во дворе склеп с человеческими костями
21:43
Дочь Легкоступовой обвинила во лжи вдовца артистки
21:40
В центре Москвы после аварии сгорел автомобиль
21:31
В Воскресенске мужчина убил жену ножом в детском саду
21:18
Что ответила Тихановская на вопрос о принадлежности Крыма
21:07
Адвокат оценила работу Пашаева в деле Ефремова: Пациенту поможет только молитва
20:36
Салтыкова предстала в полупрозрачном купальнике: Русская Памела Андерсон
20:16
В Подольске задержали обворовавшего продуктовый магазин мужчину
19:56
Объявлено имя нового партнера Тодоренко
19:54
Дочь озвучила результаты вскрытия Легкоступовой
19:53
Возлюбленный Волочковой получил серьезную травму при невыясненных обстоятельствах
19:42
В Челябинской области двух подростков нашли мертвыми
19:35
В России раскрыли тактику западных политтехнологов Тихановской
19:26
Петух клюнул Бочкареву в самое пикантное место
19:11
"Буду сидеть на даче": Яковлева рассказала о завершении карьеры
19:07
Лукашенко заговорил о гражданской войне
19:04
Проводившую детей в первый класс Пугачеву закидали камнями
18:39
В Татарстане средь бела дня застрелили предпринимателя
18:25
Бородина прокомментировала отсутствие штанов на школьной линейке дочери
18:11
Путин примет в широкие объятия: озвучен сценарий воссоединения с Белоруссией
17:53
"Очиститься от метаний и зависимостей": звезда сериала "Ольга" Юра Борисов рассказал о наркотиках и фанатичной вере
17:44
Гузеева поженит белок в эфире Первого канала
17:43
Пока Асмус греется в Геленджике: Харламов отправил дочь в первый класс
17:17
"Расстрелять": суд завершил изучение доказательств по делу Ефремова
17:10
"Депрессия сменилась манией": психиатр рассказал о запоях Легкоступовой
17:10
Политолог: Запад хочет использовать Белоруссию как антироссийский таран
17:03
Популярный актер сбросил 17 килограммов ради третьего сезона сериала "Бывшие"
16:55
"Я бы уже вернулся": принц Гарри рассказал о трудностях жизни в США
16:47
Звезда "Дома-2" Лисова родила второго ребенка
16:46
Стало известно о проблемах со здоровьем у беременной Подольской: Не могла встать
16:36
В Петербурге мужчина выстрелил оппоненту в лицо из газового пистолета
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Лукашенко нашел способ покончить с протестами
Тихановская сделала предупреждение Путину
Назван план действий Тихановской в случае прихода к власти
Не только Лукашенко: в Белоруссии возникли три центра власти
"Обратный отсчет": на режиме Лукашенко поставили крест
Эксперт: Путин может забрать Лукашенко на новую должность в Москву
Шоу-бизнес
Озолотился на

Озолотился на "Ворониных": Борис Клюев оставил многомиллионное наследство

Борис Клюев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актер Борис Клюев был человеком весьма состоятельным. Он много работал в театре, снимался в кино. Но, как говорил он сам, больше всего заработал на сериале "Воронины". На протяжении десяти лет он играл в этом ситкоме пенсионера Николая Петровича Воронина, который служил пограничником на китайской границе и работал на заводе.
прочитано 2534 раза

Несколько лет назад на гонорары от "Ворониных" актер приобрел жилье в Италии. Это трехкомнатная квартира с просторной 55-метровой террасой и садом. Она расположена в райском местечке Скалея региона Калабрия, что на берегу Тирренского моря в 200 километрах от Неаполя. "Когда я приехал туда впервые – в апреле или мае, шел и радовался: море шикарное, изумительного цвета, пальмы растут. Вот жене и сказал: "Я хочу здесь жить, – рассказывал Клюев. – Обычно зимой туда на две недели летаю и еще на целый месяц летом". На Апеннинах артист наслаждался тишиной, морем, горами, воздухом, морепродуктами и красным вином.

ПО ТЕМЕ

Неожиданная смерть Клюева сразила Ливанова

Но когда в силу состояния здоровья добираться до Италии стало трудно ("целый день", – жаловался артист), Клюев купил квартиру поближе – обосновался в Крыму. В Гурзуфе он купил небольшую квартирку и очень любил туда приезжать даже на несколько дней.

Была у него у Клюева и подмосковная дача – он с удовольствием проводил время в подмосковном Звенигороде. Но сюда актер наведывался не для отдыха, а скорее для физической нагрузки – сам возделывал большой дачный участок, рубил дрова, занимался ремонтом.

Как говорят риэлторы, квартира в Москве, дачи в Звенигороде, Гурзуфе и итальянской Скалее могут стоить около 50 миллионов рублей. Но борьбы за наследство актер не предвидится – с 1975 года актер был женат на Виктории Клюевой. А его единственный сын Алексей умер еще в 1993 году в возрасте 24-х лет от сердечной недостаточности.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Напомним, за полувековую карьеру Клюев на сцене Малого театра исполнил более 70 ролей в постановках по произведениям Бомарше, Островского, Грибоедова и многих других. В кино он дебютировал в 1967 году – сыграл немецкого офицера в картине Виллена Азарова "Конец "Сатурна". Известность ему принесли роли Рошфора в фильме "Д’Артаньян и три мушкетера" и шпиона Трианона в картине "ТАСС уполномочен заявить…".

Автор: 2 сентября 2020, 08:52
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ленчика из "Ворониных" сняли за ручку с Ольгой Кабо

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Путина призвали заставить Лукашенко провести новые выборы: другого выхода нет
Что ответила Тихановская на вопрос о принадлежности Крыма
В России раскрыли тактику западных политтехнологов Тихановской
Лукашенко заговорил о гражданской войне

Шоу-бизнес

"Лиду просто используют": Сафронов о превратившемся в фарс браке Алибасова и Федосеевой-Шукшиной
Озолотился на "Ворониных": Борис Клюев оставил многомиллионное наследство
Неожиданная смерть Клюева сразила Ливанова
Похоронившая мужа блогер-фармацевт Диденко попала в сети альфонса

Проишествия

Опубликовано фото момента гибели протестующего в Минске
"Там было море крови": задержанные на протестах белорусы рассказали о зверствах в изоляторе
Как прошла третья ночь протестов в Белоруссии
Самые яркие кадры второго дня протестов в Белоруссии

Lifestyle

Селезнева предчувствовала смерть Андреева: Он лежал, тяжело дышал
Народ шокирован подробностями кончины актера Владимира Андреева
Не может поверить в его смерть: трогательное признание жены Владимира Андреева
Вдовец Ии Саввиной отказался говорить о сыне актрисы с синдромом Дауна
Сериалы

"Простите меня": Охлобыстин горько пожалел о сделанном заявлении

Артист обидел многих людей
Шоу-бизнес

Дочь Легкоступовой обвинила во лжи вдовца артистки

Девушка не может справиться с утратой

Шоу-бизнес

Народ не оценил внешний вид сына-первоклассника Рудковской

Гном Гномыч пошел в школу

Шоу-бизнес

"Просто не узнать!": изменившийся муж Алсу поразил россиян

Ян Абрамов сильно похудел

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 31 августа 2020 года
Гороскоп на сентябрь 2020 года
Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 28 августа 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Стало известно о госпитализации Исинбаевой
Олимпийский чемпион признался в наркозависимости: Достиг дна
Жулин показал младшую дочь после крещения
Загитова с треском провалилась

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+