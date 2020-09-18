После убийства кошки жена известного музыканта опасается за свою жизнь

Не так давно стало известно, что белорусский музыкант Валерий Дидюля и его супруга Евгения решили развестись. Однако расставание мирным не получилось – певица опасается за себя и дочь.

Недавно артистка обвинила мужа в пакостничестве. По словам девушки, он специально поменял замок в дверях студии, где она преподавала вокал. Причем звезда узнала об этом уже на месте. Артистка пришла вместе с ученицей, но не смогла войти в аудиторию.

По словам Евгении Дидюли, преподавание – ее единственный доход, и теперь она вынуждена в срочном порядке искать новое место для занятий. После этого инцидента певица пребывала в шоке несколько дней.

Однако недавно опубликовала пост, в котором рассказала, что нашла мертвой свою кошку. Она не знает, кто убил животное, но подозревает, что это дело рук Валерия Дидюли. "Бракоразводная война началась", – считает артистка.

Девушка отметила, что после смерти кошки стала опасаться за свою жизнь и безопасность дочери. Евгения не объяснила причин внутрисемейного конфликта, однако призналась, что теперь боится выходить из дома.

Кстати, не так давно артистка делилась публикацией своего адвоката. В нем юрист рассуждала о том, что женщинам стоит уходить от мужчин, склонных к абьюзу. Правда, неясно, имеет ли место домашнее насилие в случае с семьей Дидюли, сообщает Пятый канал.