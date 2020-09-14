Популярный артист рассказал о жутком убийстве возлюбленной

Лион Измайлов стал очередным звездным гостем передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека". Он рассказал о том, как трагически потерял свою любимую женщину.

До того, как жениться, Лион Измайлов пережил несколько романов. Однажды он влюбился в девушку по имени Валентина. По признанию сатирика, это была любовь с первого взгляда. "Она была очень красивой и нравилась всем. Вот бывают же такие люди! Ей ничего не надо было делать – просто существовать. Я стал ухаживать за ней", – начал свой рассказ известный юморист.

Однако оказалось, что ей буквально проходу не давал бывший возлюбленный. У них с Лионом Измайловым даже возник конфликт. В разговоре с Борисом Корчевниковым артист вспомнил, при каких обстоятельствах погибла его возлюбленная. Как-то Валентина была в гостях у подруги, когда внезапно в квартиру ворвался ее бывший любовник.

"Он пришел с самодельным пистолетом. У него были какие-то сложные отношения с подругой Вали. Он сказал Валентине, мол, уходи отсюда. Валя не ушла. Тогда он выстрелил ей в голову, а потом покончил с собой", – сообщил сатирик.

Раненую женщину доставили в больницу. Лион Измайлов вместе с ее родителями ждали вердикта врачей. "Потом вышла женщина-врач и сказала, что Вали больше нет... Это была жуткая история", – резюмировал артист.

После такой трагедии Лион Измайлов долго не решался заводить новые отношения. А потом в его жизни появилась будущая супруга Елена Сорокина. Уже много лет они вместе. Однако не обходилось и без ссор и даже расставания. Супруги даже оформили развод. "Мы прожили в браке три года, после чего разошлись. У меня тяжело болела мама, я был нервный, и на этой почве у нас возникло недопонимание", – объяснил сатирик.

Полгода Лион и Елена прожили раздельно. Потом Измайлов понял, что не может жить без любимой женщины. "Мы встретились и стали снова жить вместе. В итоге снова расписались, а в 1983 году обвенчались", – сообщил артист.