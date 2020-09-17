Исполнительница хита "На лабутенах" шокировала известием: Дай Бог здоровья

Экс-солистка группы "Ленинград" Юлия Коган удивила поклонников новостью о рождении второго ребенка. Певица предпочла не рассказывать о пополнении до последнего.

В инстаграм-аккаунте Коган появился снимок, на котором она запечатлена вместе с малышкой. Шокированные новостью пользователи Сети принялись поздравлять Юлию. "Дай Бог здоровья", "Счастья вам", "Обнимаем! Рады за вас!", – написали поклонники.

Вскоре певице позвонили журналисты, чтобы узнать подробности. Они выяснили, что малышка появилась на свет 4 сентября в одном из роддомов Санкт-Петербурга. Девочку назвали Евой. Коган также сообщила, что беременность проходила легко.

На долгий декретный отпуск Юлия не рассчитывает. Она хочет вернуться к творчеству уже через месяц. Вероятно, Коган строит такие смелые планы, потому что малышка ведет себя спокойно. Новорожденная девочка пока не будит по ночам родителей, лишь издает звуки, когда хочет кушать.

Напомним, Юлия прославилась, когда попала в группу "Ленинград". Она первая спела песню "На лабутенах" вместе с Сергеем Шнуровым. В 2013-ом она покинула коллектив, поэтому в студийной версии композиции звучит голос другой певицы – Алисы Вокс. Пять лет назад Коган представила свой первый сольный альбом.