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Сбежавшая от Шнурова певица эмоционально обратилась к поклонникам

Сергей Щнуров. Фото: via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
В 2016 году общественность активно обсуждала уход Алисы Вокс из группы "Ленинград", ведь под исполненной ею хит "Экспонат" танцевала вся Россия. С тех пор прошло много времени, а певицу до сих пор "заваливают" вопросами, почему она все-таки решила покинуть коллектив.
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32-летняя Алиса Вокс радует поклонников новыми песнями, однако пользователи Сети постоянно сравнивают певицу с группой "Ленинград", в которой она пела четыре года. Народ не понимает, зачем нужно было уходить из коллектива, если стиль ее композиций на их взгляд нисколько не изменился.

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Именно поэтому практически под каждой публикацией Алисы подписчики интересуются подробностями ее хода от Сергея Шнурова. Девушка же во многих интервью затрагивала эту тему и думала, что она ответила на все вопросы, которые интересуют общественность.

Чтобы навсегда закрыть эту тему Вокс опубликовала эмоциональный пост и расставила все точки над i. Алиса попросила подписчиков напрячься и поискать в интернете видеоматериалы, где она говорит на эту темы. Также она отметила, что даже если хотела бы вернуться в коллектив, то попросту некуда. Группы "Ленинград" не существует уже больше полугода.

Кроме этого певица напомнила пользователям Сети, что Сергей Шнуров подался в политику, поэтому их пути разошлись навсегда, пишет "Пятый канал".


Как говорила Алиса Вокс ранее, она ушла из "Ленинграда" на доброй ноте. Певица решила покинуть группу из-за разногласий со Шнуровым. Якобы группа хотела развиваться в одном ключе, а Алиса – в другом.

Автор: 13 мая 2020, 21:42 Источник: Instagram

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