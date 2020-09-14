Жестокие игры для маленьких: Тодоренко заставляет годовалого сына заниматься на брусьях

Регина Тодоренко отдала своего маленького сына на спортивную гимнастику. Мальчик старательно выполняет задания.

И на брусьях держался, и на руках стоял. Телеведущая радуется успехам своего годовалого отпрыска, хотя говорит как будто о взрослом человеке. Конечно, отдать на гимнастику ребенка в современном мире можно хоть сразу после выписки из роддома – как говорится, любой каприз за ваши деньги. Однако не всем понятно такое рвение сплавить только что оторвавшегося от груди чада на секции. Сыну Тодоренко и Топалова Майклу год и девять месяцев.

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"Жестокие игры, но для маленьких"; "Сказать, что я в шоке, ничего не сказать" – написали удивленные подписчики.



Конечно, почти все положительно оценили заботу родителей и развитие ребенка. Многие восхитились тем, как успешно Майкл проходит полосу препятствий и осваивает снаряды.



"Я его обожаю!"; "Будущий чемпион"; "Какие вы молодцы, а как вы его поддерживаете", – отметили поклонники.

Напомним, звезд российского шоу-бизнеса часто упрекают в чрезмерных перегрузках их детей. Конечно, родители стараются дать по максимуму для своего чада, тем более деньги позволяют. Многие из них уже к пятилетнему возрасту достигают немалых успехов.

К примеру, дочь Дмитрия Пескова и Татьяны Навки в три года сдавала ГТО, а в пять лет заняла первое место на соревнованиях по фигурному катанию. Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина с раннего детства занимается подводным плаванием. А сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской Саша делает большие успехи в фигурном катании, как его звездный отец.

