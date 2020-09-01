Дочь озвучила результаты вскрытия Легкоступовой

Кончина Валентины Легкоступовой потрясла поклонников, ведь всего месяц назад артистка вышла замуж за яхтсмена Юрия Фирсова и, казалось, была счастлива. Теперь же мужчину многие обвиняют в смерти певицы.
Анэтта Бриль призналась, что после свадьбы пыталась выйти на связь с мамой, но не вышло. Приехав домой, девушка застала артистку и ее нового мужа в невменяемом состоянии. На теле пьяной Валентины были синяки, однако наследница не могла понять, при каких обстоятельствах они появились. Позже она узнала, что Легкоступова поскользнулась в ванной и упала.
Дочь артистки не понимает, почему после этого Фирсов не вызвал скорую. Переполненная возмущениями Анэтта в эфире "Пусть говорят" проговорилась, что ее мама, согласно результатам вскрытия, скончалась из-за черепно-мозговой травмы. Также медики обнаружили ушиб головного мозга тяжелой степени.
Бриль уверена, что артистку спасли бы, если бы Юрий обратился за помощью к медикам. А поскольку никто не был осведомлен в случившемся, Легкоступову сначала повезли в наркологическую клинику и только потом – в больницу.
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