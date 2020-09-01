Ни мужчина, ни женщина: пришедшая в суд Дапкунайте стала человеком "среднего пола"

Театр наций в новом сезоне сезоне представит десять премьер. Причем шесть из них выйдут уже осенью. Закрывшая в марте все театры мира пандемия коронавируса отступает, и сейчас есть возможность осуществить все, намеченные еще на весну, планы. Один из самых ожидаемых спектаклей – "Разбитый кувшин" в постановке Тимофея Кулябина.

Режиссер придал классической комедии Генриха фон Клейста характер антиутопии и перенес действие в недалекое будущее, когда Европейский союз в его нынешнем виде распался, но появившееся при нем понятие "средний пол" еще сохранилось.

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Напомним, чтобы обеспечить права гермафродитов и андрогинов – людей, у которых произошел специфический сбой в генах, – в 2011 году Австралия придумала некий третий пол. Теперь даже в паспорте его можно зафиксировать. А потом и в толерантной Европе заявили, что множество социальных полов (гендеров) официально входит в число их ценностей. И в 2017 году Федеральный конституционный суд в Карлсруэ (Германия) принял решение, что в записях актов гражданского состояния должна быть возможность для указания иного варианта, помимо женского или мужского пола. Мол, в ФРГ проживают до 80 тысяч интерсексуалов – лиц, чьи половые признаки нельзя строго отнести ни к мужским, ни к женским. И их права надо уважать.

В новом спектакле Театра наций актриса Ингеборга Дапкунайте согласилась стать именно таким человеком "третьего пола", который считает себя ни мужчиной, ни женщиной. Роль пришедшего в суд советника Вальтера хрупкой, аки мальчишка-подросток, 57-летней Дапкунайте очень подходит!

В интервью "Дни.ру" актриса призналась, что эта роль ей очень подходит. "Когда в юности в Литве я поступала в консерваторию (на курс Йонаса Вайткуса факультета хорового и театрального искусства – Прим. ред.) и волновалась, что не пройду, то руководительница моего драмкружка, которая меня готовила, успокаивала: "Не волнуйся! Ты конечно же поступишь, потому что будешь играть всех мальчиков!" Вот так и сегодня я играю человека, который переходит из одного пола в другой".