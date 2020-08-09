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Шоу-бизнес
Молодой папа: Джуд Лоу стал отцом в шестой раз

Молодой папа: Джуд Лоу стал отцом в шестой раз

Джуд Лоу. Фото: Dave Bedrosian/ZUMAPRESS.com/Global Look Press/www.globallookpress.com
О том, что звезда сериала "Молодой папа" в очередной раз станет отцом разлетелась по всему Интернету в начале мая этого года. Однако публичного заявления о рождении малыша пара все еще не сделала.
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Несмотря на то, что Джуд Лоу не прокомментировал обновленные формы своей супруги Филиппы Коэн, британские таблоиды сделали это за него.

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Поводом для обсуждения послужили фотографии папарацци, появившиеся в сети несколько дней назад. На них отчетливо видно, как сильно похудела возлюбленная актера. На новых кадрых не было ни беременного живота, ни округлившихся форм Филиппы Коэн.

Стоит отметить, что Джуд Лоу давно не выбирался в город вместе с молодой супругой. Возможно, что пара настолько была занята появлением малыша на свет, что им не хватало времени съездить в Лондон.

Еще в мае Джуд Лоу заявлял, что невероятно рад пополнению. По словам близких друзей, актер доволен своими отношениям, как никогда.

"Счастлив быть с тем, кто приносит в мою жизнь столько радости. Мы здоровы, обеспечены, у нас хорошая семья, отношения с моими взрослыми детьми налажены", – звезда кинокартины "Молодой папа" написала в своем "Твиттере".

Напомним, что пара познакомилась в 2015 году. Именно тогда бизнес-психолог Филиппа Коэн очаровала Джуда Лоу. Актер уже был однажды женат на своей коллеге Сиенне Миллер. Их брак продлился 11 лет и подарил любящим родителям троих детей.

Джуд Лоу может похвастаться громкими романами. Двое детей родились от других женщин, с которыми актер отказался оформлять отношения.

Автор: 9 августа 2020, 04:39 Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
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