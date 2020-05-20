Секс-символ Голливуда станет отцом в шестой раз

Актер Джуд Лоу, считающийся одним из секс-символов Голливуда, скоро в очередной раз станет отцом. Об этом свидетельствуют фотографии, сделанные вездесущими папарацци.
В Сети были обнародованы кадры, на которых избранница актера Филиппа Коэн предстала с округлившимся животом. Стоит отметить, что еще пару месяцев назад изменения в фигуре спутницы Лоу заметны не были.
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