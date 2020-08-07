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Подольская сильно изменилась после операции

Подольская сильно изменилась после операции

Фото: https://www.instagram.com/yuliana_pod/
Сестра-двойняшка певицы Натальи Подольской Юлиана перенесла операцию. Родственница знаменитой артистки показала результат.
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Юлиана Подольская – мать двоих детей. У нее дочки-двойняшки. Мать в них души не чает. Юлиана с радостью делится свежими фотографиями наследниц. Не забывает показывать и собственные снимки. В последнее время наблюдательные поклонники заметили, что Юлиана изменилась. Она объяснила, что случилось.

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Сестра артистки Натальи Подольской обнародовала две фотографии, на которых запечатлена в купальниках. Юлиана призналась, что похудела, причем это было вынужденно. "Я просто сделала операцию в марте этого года. Мне убрали пупочную грыжу, ушили диастаз и сделали абдоминопластику", – сообщила Юлиана.

Она рассказала, что после родов была вынуждена раздать все свои обтягивающие наряды. Несмотря на то, что Подольская похудела, живот у нее все равно виднелся. Об операции она узнала от приятельницы, у которой оказалась аналогичная проблема.

Ее фраза "это лучшее, что я сделала в своей жизни" крепко засела у меня в голове. И я решилась. Было очень страшно, это серьезная операция. Но мне посчастливилось встретить чудесного доктора, которому я доверилась. И он сделал мне талию, плоский живот и новый пупок:)) а бонусом, из-за ношения корсета, я и похудела, в нем особо не поешь. И знаете, это лучшее, что я сделала (в этом году точно)! Чувствую себя лет на десять моложе (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – поведала Юлиана Подольская.

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Публикация от Yuliana Podolskaya (@yuliana_pod)

Она призвала всех женщин, у кого имеются аналогичные показания, решаться на операцию, потому что это важно для здоровья. Теперь Юлиана, помимо хорошего самочувствия, теперь демонстрирует великолепную фигуру. Интересно, что на вопросы поклонников относительно беременности ее сестры Натальи Подольской, слухи о которой муссируются в Сети, она отвечать не стала.

Автор: 7 августа 2020, 09:44 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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