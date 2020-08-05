"Бэушные звезды": Анциферова высмеяла артистов старой гвардии

Звезда советской эстрады Татьяна Анциферова внимательно следит за успехами коллег. Однако ей не нравится, когда легенды сцены продолжают ездить по стране с выступлениями.

Певица считает, что артист должен вызывать позитивные эмоции, возбуждать и радовать зрителя. А вот советские кумиры, "у которых три волосинки на голове", со своими гастролями вызывают у нее недоумение.

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"Они выглядят как бэушные звезды, которые никому не нужны", – заявила Татьяна Анциферова. Особенно грустно ей видеть рокеров, которые, по мнению артистки, должны излучать секс.

Звезда убеждена: всему свое место и время. Мол, постаревшим коллегам не стоит выходить на сцену, считая, что они так же привлекательны, как в молодости.

Исполнительница хита "Ищу тебя" работает педагогом и наотрез отказывается участвовать в телешоу. Татьяна Анциферова не хочет внимания широкой публики.

Единственная передача, на которую она бы сходила, это та, где артисты обсуждают музыку. "На современном телевидении ничего такого нет", – посетовала знаменитость.

Анциферова считалась одной из самых ярких певиц СССР. Это с ней дуэтом пел Лев Лещенко "До свиданья, Москва" на закрытии Олимпиады-80. Это ее голос звучал в культовом фильме "31 июня", хотя на исполнение композиции претендовала Алла Пугачева. Артистка прекратила выступать более 20 лет назад.

Татьяна Анциферова была замужем один раз – за композитором, аранжировщиком и музыкантом Владимиром Белоусовым. Супруг был старше жены на 12 лет. В браке у певицы родился сын Вячеслав.