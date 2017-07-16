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Трагедия в семье Татьяны Анциферовой

Татьяна Анциферова. Фото: youtube.com
Татьяна Анциферова пела на закрытии Олимпиады-80 в Москве. Ее голос звучал и в саундтреке к фильму "31 июня". Но мало кто знает, что происходит советской эстрады сегодня.
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Композитор Александр Зацепин написал для Анциферовой много хитов. Но сегодня как признался маэстро на фестивале искусств "Славянский базар в Витебске" корреспонденту Dni.Ru, 63-летнюю певицу больше волнует не музыка, а происходящее в ее семье.

"Тамаре операцию сделали, задели связки, и она уже не может петь так, как могла. Потом, у нее сын болеет. Я не знаю, как эта болезнь называется, но ему уже под сорок лет, а он не выходит из комнаты, он боится. Муж у нее умер (композитор Владимир Белоусов был на 12 лет старше Анциферовой – Прим. ред). У нее очень трагическая судьба, я стараюсь ей помогать чем могу", – признался Зацепин.

Напомним, что весной 1981 года врачи обнаружили у Анциферовой диффузный токсический зоб. Спустя два года певица перенесла сложную операцию. Медики сказали, что петь больше не сможет. Но Татьяна Анциферова решила вернуться на сцену. Она записывала для спектаклей музыкальные номера. А в 2013-м записала дуэт с Дмитрием Ревякиным – песню "Год 1904".

16 июля 2017, 19:21
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