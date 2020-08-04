Актер из "Гарри Поттера" употреблял наркотики 20 лет

57-летний британский актер Джейсон Айзекс, который многим запомнился ролью Люциуса Малфоя во франшизе "Гарри Поттер", признался, что на протяжении долгого времени у него была наркотическая зависимость. Актера устраивала такая жизнь до тех пор, пока он однажды в его голову не пришла пугающая мысль.

Джейсон Айзекс рассказал, что встал на скользкий путь в 12 лет. В детстве он пришел на какую-то вечеринку, где выпил очень много алкоголя. Он был крайне невменяемым.

В состоянии сильного опьянения Джейсон направился в туалет, где его настигла рвота. После этого в ванной комнате он познакомился с девочкой, с которой в тот вечер обнимался. Тогда содержимое желудка попросилось наружу снова, но уже на улице.

По пути домой Айзекс упал и ударился головой о бордюр. Из-за сильного сотрясения он потерял сознание. Как его доставили к родителям, актер не рассказал, но отметил – проснулся с сильной головной болью. После этого приключения Джейсон должен был отказаться от спиртного, но такое состояние очень понравилось ему.

В какой-то момент Айзекса перестал устраивать алкоголь, поэтому он переключился на наркотики. Лишь спустя 20 лет актер понял – так продолжаться не может. Он подумал, как будет себя вести, если все близкие в один момент погибнут. Джейсон понял, что будет только рад этому, ведь в таком случае никто не станет осуждать его за аморальный образ жизни.

Эта мысль привела Джейсона Айзекса в чувства. В дальнейшем он больше не употреблял наркотики. Актер подчеркнул, что эти вещества не помогают справиться с отстраненностью или пережить трудности, а лишь разрушают личность.