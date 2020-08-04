Звезду шоу "Что? Где? Когда?" Друзя обвинили в домогательствах к несовершеннолетней

Новый секс-скандал взбаламутил сообщество интеллектуалов и поклонников игры "Что? Где? Когда?". Недавно игрока Михаила Скипского обвинили в любви к несовершеннолетним, а накануне стало известно, что и Александр Друзь не прочь потрогать молоденьких девушек.

Бывшая участница детской команды телевикторины заявила, что стала жертвой магистра. Когда это случилось, девушке было 16 лет. Она в подробностях описала действия, которые совершил Александр Друзь в отношении нее.

Как отметила экс-игрок, сначала знаток обнял ее за талию, затем его рука перебралась выше и легла на грудь. Вместе с этим магистр отпустил сальную шуточку, что абсолютно шокировало девушку. Она отметила, что ни до ни после этого случая не чувствовала себя более мерзко.

Коллега Александра Друзя по "Что? Где? Когда?" Сергей Виватенко прокомментировал слухи вокруг домогательств к несовершеннолетним. Он уверен: если кого-то что-то не устраивает, нужно обращаться в суд. Также игрок думает, что людям просто нечем заняться, раз они вспоминают подобные вещи многолетней давности. По мнению знатока, о таком нужно заявлять сразу.

Также Сергей Виватенко впервые слышит, что Александр Друзь преподавал у школьников. Обычно магистр занимается совершенно другими делами и не участвует в работе с детьми. Игрок "Что? Где? Когда?" добавил, что звезду вряд ли исключат, ведь даже после скандала с фальсификацией ответов его вернули в программу.

Жертвами харрасмента становятся многие женщины, однако большинство не решается сразу об этом рассказать в силу определенных обстоятельств. Некоторые боятся, что их уволят или исключат из компании, другие же просто не знают, как об этом заявить, а также не уверены в адекватной реакции общества. После появления движения #MeToo все больше и больше девушек решаются заявить о пережитом насилии.