Тело сына известной ведущей в одном носке и трусах нашли в Подмосковье

Целый месяц легендарный диктор, популярная ведущая Татьяна Судец искала сына Андрея. В итоге, было обнаружено изуродованное тело молодого мужчины.

22 августа исполнилось 73 года одной из самых известных российских ведущих Татьяне Судец. В честь дня рождения СМИ разразились публикациями, посвященными имениннице. На телевидении показали интервью легендарного диктора.

Татьяна Судец прославилась благодаря таким передачам как "Время", "Спокойной ночи, малыши!", "Песня года", "Голубой огонек". Казалось, и в личной жизни удача улыбалась ведущей. Но это было не так. Татьяна Судец была трижды замужем, но все эти браки окончились разводами.

В первый раз она вышла замуж совсем юной, назло другому парню, который ей очень нравился. В этом браке у нее появился сын Андрей. Спустя семь лет Татьяна оформила развод. Ее вторым мужем стал сын маршала авиации Судца. Владимир работал военным переводчиком. Вскоре у них появилась дочь Дарья. Однако счастье было омрачено вскрывшейся изменой мужчины, и Татьяна ушла. В третий раз Судец вышла замуж за полковника КГБ Михаила Мирошникова. Впоследствии Татьяна признавалась, что ни с кем не была так счастлива, как с ним, но у того был серьезный недостаток – он уходил в запои и даже поднимал на жену руку. В итоге, не выдержав, Судец развелась. "Мне было 47, ему – 49. Лучше Миши никого нет, а хуже – мне не нужно", – заключила ведущая. Вскоре она узнала о смерти экс-супруга.

Удары судьбы градом сыпались на Татьяну Судец. У нее умерли брат, отец, сын. Андрею не было и 25 лет. "Помню, как ехала с работы, и начали течь слезы. Просто так, не понимала, что происходит. Когда вернулась домой, узнала, что сын куда-то уехал. Потом прошла ночь, еще один день, второй, а он так и не появился. Его нашли только через месяц", – рассказала Судец.

Оказалось, Андрей отправился с другом в загородный дом и оказался в компании незнакомцев. Грабители избили и изуродовали парня, сломали ему 14 ребер, сняли всю одежду, забрали деньги и выбросили тело на дорогу под Серпуховом. "Умер от болевого шока, – пояснила Татьяна Судец. – Они его закопали в щебенку. Его нашли в одном носке и трусах".

Тем не менее, бандитов быстро нашли. Ведущая присутствовала на суде. Она хотела знать, зачем они так жестоко поступили с ее сыном. Те объяснили, что боялись, что Андрей выживет и отомстит им.

Чтобы справиться с горем, Татьяна Судец окунулась с головой в работу. "Коллеги смотрели на меня и шептались: "Смотри-ка, улыбается. Даже смерть сына ее не тронула". А я и правда улыбалась. Заходила в кадр и старалась забыть все, что произошло", – объяснила ведущая.

Сейчас все свое время Татьяна Судец отдает дочери Дарье и внукам. В период самоизоляции она отправилась с родными в Подмосковье.