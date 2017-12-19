70-летняя ведущая вышла в свет с молодым кавалером

Легендарная телеведущая Татьяна Судец порядком переполошила журналистов, когда появилась на публике в компании привлекательного мужчины. Оказалось, кавалер является ее учеником.

В одном из столичных ресторанов состоялся вечер "В кругу друзей", в рамках которого фонд "Милосердие и здоровье" вручил свои награды "За милосердие". Медали достались многим артистам и деятелям телевидения. К примеру, певица и ведущая "Дома-2" Ольга Орлова получила награду за помощь бездомным животным. "Если кому нужно пристроить бездомных собак – это ко мне", – коротко объявила она.

Медали также получили бессменная ведущая программы "Здоровье" Елена Малышева и ее коллега, легендарный диктор Татьяна Судец. Отметим, что 70-летняя ведущая появилась на публике с тросточкой. "Мне поменяли коленный сустав. Занялась, так сказать, собственной реставрацией. Почти год в очереди отстояла. А сейчас, в январе, планирую поменять на другой ноге. Так что, надеюсь, скоро буду бегать без палочки!" – объяснила Судец.

Однако особое внимание СМИ привлек симпатичный молодой мужчина, сопровождавший престарелую телеведущую. Татьяна представила своего спутника: "Знакомьтесь, это Николай Широбоких, он ведущий и режиссер многих программ. Коля, между прочим, окончил наш институт. Я ведь по-прежнему преподаю на кафедре сценической речи в Московском институте культуры".

Как утверждает Eg.RU, на мероприятии многие сделали вывод, что их трогательные отношения уже перешагнули грань "учительница – ученик". Впрочем, сейчас модно, чтобы дама была гораздо старше и опытнее кавалера. Отметим, что Татьяна Судец была замужем трижды.