Молодая жена Диброва столкнулась с коронавирусом

Полина Диброва в личном блоге поделилась печальной новостью – совсем недавно у супруги шоумена диагностировали коронавирус. К счастью, больше никто из семьи не заразился.

Месяц назад девушка с размахом отметила свой 31-й день рождения. Впервые после длительной изоляции она решилась на перелет – отправилась в родной Ростов-на-Дону. Там модель устроила вечеринку в бразильском стиле, гостями которой стали 20 близких друзей.

Как отметила Полина Диброва, через несколько дней после праздника она почувствовала себя плохо. Супруга телеведущего решила сразу сдать тест на коронавирус. Он показал отрицательный результат, однако позже анализ выявил антитела. Компьютерная томография показала 1-2 % поражения легких.

По словам модели, из симптомов у нее присутствовали температура и слабость. Однажды ночью все тело ломило так, что девушка могла спать лишь по десять минут. На две недели спутниками Полины Дибровой стали слабость и приливы жара. К счастью, она не потеряла обоняние и не кашляла.

Мисс Россия отметила, что не стала лечиться антибиотиками и противовирусными. На помощь в борьбе с китайской инфекцией пришли витамины и жаропонижающее. Также на связи с супругой Дмитрия Диброва постоянно был врач. "Так что теперь точно корона королевы на голове", – пошутила девушка.



Сейчас семья шоумена находится в санатории. Как отметила Полина, она впервые столкнулась с подобным форматом отдыха. На это ее сподвигли недавняя болезнь и микроинсульт у Дмитрия Диброва, который у него случился в феврале.