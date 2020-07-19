Как прокаженный: люди шарахаются от извращенца Панина

Об этом рассказал в беседе с корреспондентом "Дни.ру" сотрудник одного из кафе на юго-западе Москвы. Работник, пожелавший скрыть свое имя, поведал о необычной реакции клиентов на звездного гостя.
"Люди от него шарахались. Взрослые закрывали детям глаза. Некоторые гости впопыхах оплачивали счет и покидали кафе", – поделился анонимный источник.
Испугавшихся посетителей можно понять. Не каждый готов есть и пить рядом с любителем экстремальных утех. В Сети то и дело появляются видеозаписи, где незнакомки ублажают знаменитость разными частями тела.
Как отметил работник заведения, сам Панин спокойно сделал заказ и не обращал внимания на перешептывающихся за его спиной людей. Судя по всему, лауреат Госпремии уже привык к такой реакции.
Неприятный осадок от встречи со звездой остался и у сотрудников столичного кафе. Алексей Панин оказался весьма скупым гостем. "На чай ни копейки не оставил", – пожаловался работник.
Напомним, эпатажный артист также прославился громкими высказываниями. В своем инстаграм-аккаунте Алексей Панин заявил о ненависти к "немытой" России. Кроме того, звезда выступила в защиту сексуальных меньшинств.
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