Группу Little Big обвинили в краже

Группу Little Big заподозрили в плагиате. Иск в суд подал музыкант Валь Толетов.

Автор хита "Раз-раз-раз, это хардбасс" и сооснователь Hard Bass School потребовал с Little Big почти 12 миллионов рублей. Сделать собственное программное обеспечение для таких треков, как у него, дорого и сложно, пояснил Валь Толетов.

Истец отметил, что создал тренд, а его сразу начали пародировать. По мнению Толетова, популярный коллектив украл его идеи. "Басы срезают с композиции, читка, флоу, количество ударов в минуту – все идентично", – цитирует музыканта Life.

Толетов заявил, что песня Little Big Pop on the top – плагиат его композиции "Слэмятся пацаны". Музыкальный эксперт Ярослав Парамонов согласился с ним. Однако он считает, что доказать правоту будет сложно, а суды затянутся надолго.

Напомним, что до карантина из-за коронавируса на международный конкурс "Евровидение" от России планировали отправить группу Little Big. Пандемия нарушила планы – музыкальное состязание в этом году отменили.

Как писали "Дни.ру", 65-й конкурс песни "Евровидение" состоится в мае 2021 года в Роттердаме. Участники группы Little Big заявили, что готовы представлять на смотре нашу страну и ждут приглашения от Первого канала. Тот называть участника не спешит.