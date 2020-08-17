Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

"Самая нудная жесть": муж велел Меньшовой собирать манатки и уезжать
Вернувшаяся из круиза 51-летняя Эвелина Бледанс готовится к родам
"С пополнением": Елена Ваенга показала малыша
Вскрылись неожиданные подробности короткой семейной жизни Легкоступовой
партнеры
Понедельник
17 августа
Лента новостей
15:43
Кто получит наследство певицы Валентины Легкоступовой
15:42
Жулин показал младшую дочь после крещения
15:38
В Москве мужчина застрелил рабочего из-за царапины на машине
15:36
Сюткин дал новорожденному сыну редкое имя
15:17
Стало известно мнение Путина о протестах в Белоруссии
15:12
Бывший муж Ани Лорак устроил вечеринку в честь рождения малыша
15:02
Киркоров удивил Бондарчук необычным свадебным подарком
14:50
Принца Гарри и Меган Маркл осудили за покупку дома у русского банкира
14:31
Лукашенко объяснил избиение протестующих в изоляторах
14:29
В Иркутске соберутся ведущие специалисты по инновационной экономике
14:23
В России собираются ужесточить наказание за пьяную езду
14:22
Оппозиция проигрывает: соперникам Лукашенко дали последний шанс
14:21
Пожар в подмосковном Ступино: погиб ребенок
14:20
Сестра Дмитрия Маликова объявила о свадьбе
14:16
Успенская объявила войну интернет-троллям: Будут привлечены к ответственности!
14:14
Выпала грудь: Гагарина сверкнула прелестями во время забав с Цискаридзе
13:44
Без слез смотреть невозможно: обезображенную Легкоступову хотят хоронить в закрытом гробу
13:41
Звезда фильма "Сталинград" перенесла коронавирус
13:40
Названы регионы России с самым дешевым бензином
13:36
"Уходи!": прибывшего к забастовщикам Лукашенко погнали восвояси
13:31
Внезапно: у Юлии Высоцкой медовый месяц
13:26
Если мужчина просит деньги: давать или не давать?
13:16
Прощупывает почву? Успенская сделала очередное странное заявление о ребенке
13:13
Гороскоп болезней по знакам зодиака
12:58
Лукашенко ответил на требование рабочих провести повторные выборы: Никогда не дождетесь
12:56
Политолог назвал положение Лукашенко безнадежным: Спастись ему не удастся
12:49
В Петербурге трое мужчин сбросили женщину с балкона третьего этажа
12:48
Дочь Литвиновой предстала в необычном наряде на свадьбе Бондарчук
12:44
Россиян предупредили о новом штрафе
12:31
Наргиз хочет судиться с Жириновским за "чудище" и "обезьяну"
12:27
Анна Старшенбаум появится в новом сезоне сериала "СеняФедя"
12:15
"Ничего не изменилось": Мария Миронова высказалась о близком мужчине
12:11
Стало известно об уходе Дарьи Мороз
11:54
Актриса Анна Котова-Дерябина о муже: Пришлось через многое пройти
11:53
Водитель расстрелял дорожного рабочего в Москве
11:52
Лукашенко оценил количество бастующих рабочих: Погоды не делает
11:23
"Она волшебная": Александр Ревва поразил россиян снимком матери
11:22
Назван самый вредный продукт для почек
11:13
В России приступили к созданию вакцины от COVID-19 для животных
11:02
Пережившая трагедию звезда сериала "Склифосовский" Ольга Павловец: Всегда спасает стремление к свету
10:59
В Роспотребнадзоре назвали главный источник бактерий на кухне
10:49
Офтальмолог объяснил разное восприятие цвета мужчинами и женщинами
10:43
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 927 тысяч
10:43
"Всем мазохистам рекомендую": избитая Кудрявцева рассказала о странных предпочтениях
10:35
"Ты чудовище!": поступок молодой жены шокировал Макаревича
10:11
Range Rover Vogue: дань моде
09:49
СМИ сообщили о десятках грузовиков Росгвардии на пути к Белоруссии
09:46
Что Валентина Легкоступова сказала дочери перед смертью
09:43
"А если мы найдем их детей?": глава МВД Белоруссии пригрозил протестующим "беспределом"
09:42
Тихановская: Я готова стать национальным лидером
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Династия продолжается!": Пугачева выбрала преемницу
Тихановская: Я готова стать национальным лидером
"С такого ракурса еще не видели": Басков показал пикантное фото с отдыха
Знакомство с морем: двухлетняя дочь Леры Кудрявцевой сразила поклонников
Наргиз хочет судиться с Жириновским за "чудище" и "обезьяну"
"Он порядочный мужчина": подруга Легкоступовой встала грудью за затравленного мужа певицы
Шоу-бизнес
Звезда фильма

Звезда фильма "Сталинград" перенесла коронавирус

Янина Студилина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Янина Студилина стала популярной после выхода на экраны фильма "Сталинград" и сериала "Остров". Девушка рассказала подписчикам своего инстаграм-аккаунта, что у нее обнаружили коронавирус.
прочитано 502 раза

Как отметила звезда, сначала ей не хотелось делиться печальными новостями, но потом она подумала, что это может пригодиться поклонникам. Артистка почувствовала себя плохо две недели назад и сразу же отправилась сдавать тест на "корону".

ПО ТЕМЕ

"Рядом с головой два следа мужских ног": известную актрису жестоко ограбили

Когда анализ показал положительный результат, Янина Студилина больше испугалась за родителей, которых видела за день до болезни. О себе девушка не беспокоилась, так как понимала, что молодой и здоровый организм не сильно пострадает от китайской инфекции.

Сначала у актрисы появилась слабость, затем заболело горло, а на пятый день звезда перестала ощущать вкусы и запахи. Температура держалась на отметке 37 градусов, поэтому врачи отправили ее лечиться дома.

Янина Студилина все же заразила коронавирусом мать и дочь, однако у них болезнь тоже прошла довольно легко. Актриса также предупредила всех друзей, с которыми недавно контактировала. Среди них заболевших не обнаружилось.

Как отметила артистка, она уже поправилась – повторный тест на COVID-19 показал отрицательный результат. Правда, антител в крови пока не обнаружено.

Янина Студилина посоветовала всем, кто столкнулся с коронавирусом, не паниковать. К сожалению, болезнь новая и не изучена до конца, поэтому врачи часто не могут знать, как зараза поведет себя в конкретном организме.

Автор: 17 августа 2020, 13:41 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Лукашенко объяснил избиение протестующих в изоляторах
Оппозиция проигрывает: соперникам Лукашенко дали последний шанс
"Уходи!": прибывшего к забастовщикам Лукашенко погнали восвояси
Лукашенко ответил на требование рабочих провести повторные выборы: Никогда не дождетесь

Шоу-бизнес

Кто получит наследство певицы Валентины Легкоступовой
Сюткин дал новорожденному сыну редкое имя
Бывший муж Ани Лорак устроил вечеринку в честь рождения малыша
Киркоров удивил Бондарчук необычным свадебным подарком

Проишествия

Опубликовано фото момента гибели протестующего в Минске
"Там было море крови": задержанные на протестах белорусы рассказали о зверствах в изоляторе
Как прошла третья ночь протестов в Белоруссии
Самые яркие кадры второго дня протестов в Белоруссии

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

Прощупывает почву? Успенская сделала очередное странное заявление о ребенке

Артистка мечтает не только о сыне
Шоу-бизнес

Принца Гарри и Меган Маркл осудили за покупку дома у русского банкира

Пара планирует поселиться в Санта-Барбаре
Шоу-бизнес

Сестра Дмитрия Маликова объявила о свадьбе

Артистка сообщила радостную новость
Шоу-бизнес

Успенская объявила войну интернет-троллям: Будут привлечены к ответственности!

Артистка устала от негатива

Гороскоп

Гороскоп болезней по знакам зодиака
Гороскоп на сегодня, 16 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 15 августа 2020 года
Совет на выходные, 15-16 августа 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Загитова с треском провалилась
Смолов лишился наручных часов за баснословную сумму
Тренер "Зенита" Семак сплясал с темнокожими парнями (видео)
Плющенко назвал недостатки тренировавшейся у Тутберидзе Трусовой

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+