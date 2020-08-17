Звезда фильма "Сталинград" перенесла коронавирус

Янина Студилина стала популярной после выхода на экраны фильма "Сталинград" и сериала "Остров". Девушка рассказала подписчикам своего инстаграм-аккаунта, что у нее обнаружили коронавирус.

Как отметила звезда, сначала ей не хотелось делиться печальными новостями, но потом она подумала, что это может пригодиться поклонникам. Артистка почувствовала себя плохо две недели назад и сразу же отправилась сдавать тест на "корону".

Когда анализ показал положительный результат, Янина Студилина больше испугалась за родителей, которых видела за день до болезни. О себе девушка не беспокоилась, так как понимала, что молодой и здоровый организм не сильно пострадает от китайской инфекции.

Сначала у актрисы появилась слабость, затем заболело горло, а на пятый день звезда перестала ощущать вкусы и запахи. Температура держалась на отметке 37 градусов, поэтому врачи отправили ее лечиться дома.

Янина Студилина все же заразила коронавирусом мать и дочь, однако у них болезнь тоже прошла довольно легко. Актриса также предупредила всех друзей, с которыми недавно контактировала. Среди них заболевших не обнаружилось.

Как отметила артистка, она уже поправилась – повторный тест на COVID-19 показал отрицательный результат. Правда, антител в крови пока не обнаружено.

Янина Студилина посоветовала всем, кто столкнулся с коронавирусом, не паниковать. К сожалению, болезнь новая и не изучена до конца, поэтому врачи часто не могут знать, как зараза поведет себя в конкретном организме.