Звезда фильма "Сталинград" перенесла коронавирус

Как отметила звезда, сначала ей не хотелось делиться печальными новостями, но потом она подумала, что это может пригодиться поклонникам. Артистка почувствовала себя плохо две недели назад и сразу же отправилась сдавать тест на "корону".
Когда анализ показал положительный результат, Янина Студилина больше испугалась за родителей, которых видела за день до болезни. О себе девушка не беспокоилась, так как понимала, что молодой и здоровый организм не сильно пострадает от китайской инфекции.
Сначала у актрисы появилась слабость, затем заболело горло, а на пятый день звезда перестала ощущать вкусы и запахи. Температура держалась на отметке 37 градусов, поэтому врачи отправили ее лечиться дома.
Янина Студилина все же заразила коронавирусом мать и дочь, однако у них болезнь тоже прошла довольно легко. Актриса также предупредила всех друзей, с которыми недавно контактировала. Среди них заболевших не обнаружилось.
Как отметила артистка, она уже поправилась – повторный тест на COVID-19 показал отрицательный результат. Правда, антител в крови пока не обнаружено.
Янина Студилина посоветовала всем, кто столкнулся с коронавирусом, не паниковать. К сожалению, болезнь новая и не изучена до конца, поэтому врачи часто не могут знать, как зараза поведет себя в конкретном организме.
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