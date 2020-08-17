"Она волшебная": Александр Ревва поразил россиян снимком матери

Родительница Александра Реввы Любовь Рачеева отмечает день рождения. Шоумен поздравил мать с праздником и показал поклонникам ее фото.

Редким архивным кадром артист поделился в своем инстаграм-аккаунте. Он пожелал матери жить долго и счастливо, а также в свойственной ему юмористической манере поблагодарил за то, что "такой самый красивый и нереально талантливый".

Фолловеры присоединились к поздравлениям и пришли в восторг от красоты женщины. "Она потрясающая", "Саша, какая она волшебная!", "Замечательная", "Она необыкновенная", – одарили комплиментами мать Александра Реввы подписчики.

Также пользователи соцсети отметили, что теперь им ясно, в кого бывший резидент Comedy Club вырос таким красавцем. Многие написали о том, что Любовь Рачеева обладает невероятной харизмой.

Отметим, что родительница знаменитости тоже артистка. Большую часть жизни она проработала певицей, солисткой кубанского хора. Кроме того, в Сочи она известна как популярная тамада.

Напомним, что весной этого года Александр Ревва намекнул на беременность супруги Анжелики. Шоумен сделал интересную публикацию в своем инстаграм-аккаунте, которая наводит на размышления о скором пополнении в семействе. Они с женой уже воспитывают двух дочерей – Алису и Амели.