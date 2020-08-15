"Чей ребенок?": известного певца заподозрили в отцовстве

Певец размещает в "Инстаграм" посты с маленькой девочкой. По словам Марка Тишмана, ее зовут Ларой.



Сегодня артист показал фолловерам фото с маленькой красоткой. "Субботняя суббота", – добавил он к снимку. В кадре звезда обнимает девочку на набережной возле парка искусств "Музеон". И Марк, и Лара позируют в темных очках. На их фоне виднеется памятник Петру Первому, Храм Христа Спасителя и катер, который плывет по Москве-реке.



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Фанаты Марка Тишмана теряются в догадках о том, является ли малышка его дочкой. "Ваша дочь?", "Это его дочка?", " Чей ребенок?", "Не покидает ощущение, что это Ваша дочь", – написали фолловеры артиста. Певец оставляет комментарии без ответа, подогревая интерес подписчиков.

Внешнее сходства Лары с Марком не очевидно. У девочки средне-русые кудрявые локоны, а у названного отца волосы темные и прямые. Однако близкое общение артиста с Ларой оставляет много вопросов. Поклонники Марка Тишмана положительно реагируют на этот союз. "Классная парочка в красивом месте прогулки", " Крутые в темных очках", " Чудесная парочка: Марк и Ларочка!!!", " Вы с Ларой чудесны! ", – выразились пользователи Сети.