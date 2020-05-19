"Герда": Елена Ваенга показала крошечную малышку

Елена Ваенга редко делится подробностями личной жизни. Однако на сей раз известная певица сделала исключение.

Елена Ваенга считается одной из самых "закрытых" певиц в отечественном шоу-бизнесе. Артистка предпочитает не афишировать подробности частной жизни. При этом в творчестве отличается поразительной откровенностью. Каждый свой концерт Елена сопровождает долгими разговорами со зрителями, подчас затрагивая личные темы.

Фанаты тщательно следят за жизнью Ваенги, для них каждое откровение певицы на вес золота. Вот и на сей раз, когда она обнародовала фотографию личного характера, поклонники не сдержали эмоций. Популярная исполнительница опубликовала снимок семилетнего сына Ивана.

Мальчик буквально сияет от счастья, держа в руках клетку с крошечной шиншиллой. "Он ждал ее год. Герда. Пятерка по сольфеджио. Заслужил!" – коротко сообщила Елена Ваенга. Объявившая о пополнении в семействе артистка получила сотни восторженных комментариев, причем комплименты достались как малышке, так и Ивану. Фанаты порадовались за мальчика, похвалив его за успехи.

Фото сына появляются в инстаграм-аккаунте Елены Ваенги нечасто и неизменно привлекают пристальное внимание поклонников. Например, бурной была реакция подписчиков на снимок, в подписи к которому певица сообщила о сдаче Иваном экзамена по фортепиано.

Напомним, что сына Елена Ваенга родила летом 2012 года. Чтобы отвязаться от преследовавших ее журналистов, певица сообщила сразу о нескольких роддомах, где намерена родить первенца. Таким образом артистка заметала следы.

Елена Ваенга не сразу рассказала, кто является отцом ребенка. Позже певица уточнила, что родила от музыканта Романа Садырбаева. Впоследствии влюбленные оформили отношения. Они поженились четыре года назад. По словам Елены Ваенги, она согласилась сыграть свадьбу только ради своей 90-летней бабушки.