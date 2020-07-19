"Я так больше работать не буду": Елена Ваенга шокировала неожиданным признанием

Елена Ваенга прибыла на ежегодный фестиваль "Славянский базар" в Беларусь. Солистка исполнила две песни, после чего ярые поклонники не хотели провожать звезду со сцены.

Артистка не справилась с давлением общественности и попыталась незаметно скрыться после выступления. Елена Ваенга пошутила, что во всем виноваты организаторы, которые выделили солистке так мало времени на сцене.

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Сама же певица призналась, что давать концерт на этот раз было так же волнительно, как и 10 лет назад, когда Елена впервые исполнила свой хит. Во время очередной беседы с журналистами она призналась, что не считает себя "королевой шансона". По мнению Ваенги, звание всегда будет принадлежать Любови Успенской.

"Я даже не заслуженная артистка, работать ради такого не буду. И когда я смотрю на некоторых заслуженных, то думаю, что мне такое звание лучше уже не давать", – призналась солистка.

Более того, многочисленные слушатели Елены Ваенги отметили шикарный внешний вид артистки. Певице удалось похудеть во время карантина. Сама же солистка добавила, что никаким спортом в период самоизоляции она не занималась, только лишь картошку копала, да в огороде загорала.

Теперь Елена Ваенга мечтает о долгожданном отдыхе. По словам артистки, она несколько лет подряд беспрерывно работала без единой свободной минуты. Певица счастлива, что у нее наконец-то появилась возможность побыть наедине со своей семьей: пообщаться с ребенком и родителями.

Елена Ваенга посоветовала всем слушателям наслаждаться свободным временем и уделять внимание своим близким.