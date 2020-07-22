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Ширвиндт опроверг новые данные об увольнении Добронравова из Театра сатиры: Это глупости

Ширвиндт опроверг новые данные об увольнении Добронравова из Театра сатиры: Это глупости

Федор Добронравов. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Худрук Театра сатиры Александр Ширвиндт опроверг информацию о том, что актер Федор Добронравов уволился из-за обиды на руководство. Сообщалось, что звезде сериала "Сваты" урезали гонорар.
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Накануне заведующая труппой Бронислава Чунихина рассказала журналистам, что руководство организации просило Федора Добронравова отказаться от сторонних проектов. Подстраиваться под жесткий график звезды сериала "Сваты" было тяжело.

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 Федор Викторович Добронравов

Федор Викторович Добронравов актер

Взамен работодатель якобы предложил ежемесячный гонорар в миллион рублей. Артист отказался, и театр решил оплачивать знаменитости только фактически отработанные дни. Новые условия обидели актера, и он уволился.

По словам художественного руководителя Театра сатиры Александра Ширвиндта, информация не соответствует действительности. "Это глупости!" – эмоционально сказал режиссер.

Ширвиндт подчеркнул, что Добронравов получал достойное вознаграждение за труд. Сумму режиссер посоветовал уточнить у самого актера. Дескать, об уровне зарплаты в театре знают только артисты и сотрудники бухгалтерии.

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Публикация от Федор Добронравов (@dobronravov.fedor)

Худрук театра на Триумфальной площади отметил, что звезда сериала "Сваты" может вернуться на прежнее место работы. Ширвиндт и Добронравов поддерживают связь. 20 июля знаменитости встречались для беседы.

Автор: 22 июля 2020, 10:59 Источник: "Вечерняя Москва" ✓ Надежный источник

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