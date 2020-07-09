Округлившийся живот: Александра Норкина впервые опубликовала фото после смерти матери

Девушка поделилась радостным событием в своей жизни и редким кадром, сделанным на фоне Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии. Александра Норкина на протяжении нескольких лет являлась старательной студенткой данного учебного заведения.
На фотографии красуется не только заветный диплом в руках наследницы Андрея и Юлии Норкиных, но и небольшой животик у студентки. Подписчики Александры принялись поздравлять ее не только с окончанием учебы, но и с будущим пополнением в семействе.
Девушка не стала комментировать интересное положение, а только высказалась о приобретенном чувстве свободы после нескольких напряженных лет в стенах академии.
"С замечательным ректором нашей академии! Свобода!" – так подписала неоднозначную фотографию Александра.
Напомним, что первенец в семье наследницы родился в мае прошлого года. Всего через пару месяцев после того, как Норкина официально зарегистрировала свои отношения вместе с Максимом Шатовым. Сейчас молодые родители спокойно делятся кадрами и видеороликами с маленьким сынишкой и рассказывают смешные истории, связанные с воспитанием мальчика.
В одном из интервью Александра Норкина признавалась, что муж дал ей все, о чем она мечтала, а родители подоткнули ее к счастливой и самостоятельной жизни. Наследница Юлии Норкиной не раз упоминала методы воспитания своей звездной матери и искренне поддерживала ее участие в жизни внука.
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