"Я поборол его!": как Шуре удалось выжить после четвертой стадии рака

Шура признался, что только вера в лучшее помогла ему выжить. Наблюдая, как быстро умирали люди в больнице, певец не давал себе унывать и мечтал о скорейшей ремиссии.

В шоу своей коллеги по цеху – певицы Валерии – Шура откровенно рассказал о тяжелой стадии наркозависимости и долгой борьбе с онкологией. Еще в 90-х певец подсел на сильнодействующие запрещенные препараты, тратя все свои деньги и накопленные сбережения на них.

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Именно в этот промежуток времени Шура был на пике свой карьеры. Звезду эстрады приглашали на многие корпоративы, торжественные мероприятия и показывали по всем федеральным каналам. Гонорары сыпались прямо в руки к артисту. По словам Шуры, он даже не успевал их сложить себе в карман, как тут же спускал все на наркотики. Он был тем самым желанным клиентом столичных наркодилеров 2000-х годов, ведь за одну ночь он мог потратить около десяти тысяч долларов на запрещенные вещества. Тогда еще у певца была собака, которой даже на корм не хватало из-за вредной привычки артиста.

Ситуация усугубилась, когда Шура узнал о страшном диагнозе. В 2004 году у него была обнаружена онкология. Это был рак яичка последней стадии, о котором певец даже и не подозревал, пока его состояние не переросло в критическое.

Шура уверен, что онкология развилась благодаря злоупотреблению наркотическими веществами. Врачи постарались как можно скорее назначить заветную операцию и химиотерапию исполнителю. Решение медицинских работников повлияло на дальнейший выбор Шуры. Музыкант отказался от психотропных препаратов. Несмотря на то, что он оборвал все контакты с бывшими поставщиками наркотиков, наркодилеры продолжали выискивать певца и подкидывали ему пакетики с дозой в окно больничной палаты.

"Операция прошла хорошо. У меня была четвертая стадия, уже и врачи боялись за меня браться, там уже метастазы кругом, но мы все это прошли благодаря Одинцовскому военному госпиталю. В онкологии самое страшное – опустить руки", – публично заявил артист.

Шура добавил, что вместе с ним проходили лечение еще около 40 человек. Каждый день солист видел многочисленные смерти, но не переставал бороться за свою жизнь. Такая печальная картина побуждала артиста цепляться за последние минуты и давать отпор раку.

После такого испытания жизнь исполнителя никогда не будет прежней. Теперь Шура не то, что наркотики не употребляет, он даже к жирной пище не притрагивается. Певец придерживается специальной диеты, старается спать не менее 10 часов и регулярно ходит в бассейн.