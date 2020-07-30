Актер из "Приключений Электроника" женился в пятый раз

Владимир Торсуев, сыгравший Электроника, вновь обрел семейное счастье. Торжество состоялось еще в начале июля. Однако о радостном событии актер рассказал только сейчас.
Супругу звезды "Приключений Электроника" зовут Лилия, она медик. Владимир Торсуев рассказал, что женщина родом из Украины. Артист познакомился с избранницей, когда она ухаживала за его матерью.
"Большего я не скажу", – заявил Владимир Торсуев. Интересно, что возлюбленная актера очень похожа на певицу Валерию. На свадьбе присутствовал брат-близнец артиста – Юрий Торсуев, сыгравший в "Приключениях Электроника" Сыроежкина.
К слову, Юрий Торсуев уже 20 лет счастлив в браке и воспитывает двоих детей. У Владимира же есть 13-летняя дочь. Отметим, фильм "Приключения Электроника" спустя 40 лет остается одним из любимых для разных поколений россиян. Юные актеры киноленты прославились за один день.
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