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"Брось эту мымру!": в Сеть "слили" переписку женатого Басты с любовницей

Баста. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Рэпер Баста стал гостем первого выпуска ютуб-шоу "Конечно, Вася!". Музыкант рассказал о липовой переписке, которую неадекватные фанатки отправили его супруге Елене Пинской.
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Василий Вакуленко (рэпер Баста) рассказал, что жене однажды прислали якобы его с любовницей переписку. В сообщениях некая дама предлагала певцу встретиться и расстаться с Еленой.

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"Быстрей лети ко мне, мой мотылек, брось эту мымру", – написала женщина. Однако супруга артиста не стала вестись на провокации, потому что верит мужу. Рэпер Баста признался, что не дает возлюбленной поводов для ревности.

Главным достижением в жизни исполнитель считает рождение дочерей Марии и Василисы, а вовсе не бизнес-проекты и творчество.


Напомним, Елена Пинская и рэпер Баста вместе уже более 11 лет. Пара познакомилась в 2007 году. Они встретились в ресторане, куда певец пришел в компании другой девушки. На следующий день состоялось их первое свидание, а через полгода они начали жить вместе.

Как писали "Дни.ру", рэпер Баста часто дарит возлюбленной цветы, а однажды даже посвятил ей песню. Конечно, в их семье тоже бывает ссоры. Но певец утверждает, что старается лишний раз избегать конфликтных ситуаций.

Автор: 30 июля 2020, 18:07 Источник: "Ютуб" ✓ Надежный источник

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