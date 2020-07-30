"Брось эту мымру!": в Сеть "слили" переписку женатого Басты с любовницей

Василий Вакуленко (рэпер Баста) рассказал, что жене однажды прислали якобы его с любовницей переписку. В сообщениях некая дама предлагала певцу встретиться и расстаться с Еленой.
"Быстрей лети ко мне, мой мотылек, брось эту мымру", – написала женщина. Однако супруга артиста не стала вестись на провокации, потому что верит мужу. Рэпер Баста признался, что не дает возлюбленной поводов для ревности.
Главным достижением в жизни исполнитель считает рождение дочерей Марии и Василисы, а вовсе не бизнес-проекты и творчество.
Напомним, Елена Пинская и рэпер Баста вместе уже более 11 лет. Пара познакомилась в 2007 году. Они встретились в ресторане, куда певец пришел в компании другой девушки. На следующий день состоялось их первое свидание, а через полгода они начали жить вместе.
Как писали "Дни.ру", рэпер Баста часто дарит возлюбленной цветы, а однажды даже посвятил ей песню. Конечно, в их семье тоже бывает ссоры. Но певец утверждает, что старается лишний раз избегать конфликтных ситуаций.
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