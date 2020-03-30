"Ураган и буря страстей": Баста о конфликтах в семье

Рэпер Василий Вакуленко, более известный как Баста, является не только успешным музыкантом, но и прекрасным семьянином. Со своей любимой супругой Еленой Пинской они воспитывают двух дочек – Марию и Василису.

По словам Елены, муж часто отсутствует дома из-за работы. Она не держит на него обиды, хотя и отмечает, что жить так крайне сложно. Тем не менее, дочки обожают отца. Он всегда поддерживает их в самовыражении и никогда не кричит.

Кроме того, Василий очень романтичный мужчина. Он часто дарит возлюбленной цветы, а однажды даже посвятил ей песню.

Конечно, в их семье тоже бывает ссоры. Но Баста утверждает, что старается лишний раз избегать конфликтных ситуаций. "Иногда, думаю, лучше и промолчать, но я с юга страны, поэтому внутри меня ураган и буря страстей", приводит слова Василия Пятый канал.

Супруги уверены, что залог прочного союза – это упорный труд. Многие пары ошибочно предполагают, что брак – это только счастье и радость. На самом деле это совместное преодоление сложностей. Именно это сплачивает двух людей.

"Наша жизнь не лишена конфликтных ситуаций, и, наверное, это к счастью, поскольку так мы узнаем друг друга лучше, учимся понимать, уступать, уважать мнение партнера. Чтобы прожить счастливо всю жизнь вместе, одной любви мало. Нужно усердно трудиться для того, чтобы добиваться взаимопонимания в союзе", – заявила жена музыканта.

