"Ураган и буря страстей": Баста о конфликтах в семье

По словам Елены, муж часто отсутствует дома из-за работы. Она не держит на него обиды, хотя и отмечает, что жить так крайне сложно. Тем не менее, дочки обожают отца. Он всегда поддерживает их в самовыражении и никогда не кричит.
Кроме того, Василий очень романтичный мужчина. Он часто дарит возлюбленной цветы, а однажды даже посвятил ей песню.
Конечно, в их семье тоже бывает ссоры. Но Баста утверждает, что старается лишний раз избегать конфликтных ситуаций. "Иногда, думаю, лучше и промолчать, но я с юга страны, поэтому внутри меня ураган и буря страстей", приводит слова Василия Пятый канал.
Супруги уверены, что залог прочного союза – это упорный труд. Многие пары ошибочно предполагают, что брак – это только счастье и радость. На самом деле это совместное преодоление сложностей. Именно это сплачивает двух людей.
"Наша жизнь не лишена конфликтных ситуаций, и, наверное, это к счастью, поскольку так мы узнаем друг друга лучше, учимся понимать, уступать, уважать мнение партнера. Чтобы прожить счастливо всю жизнь вместе, одной любви мало. Нужно усердно трудиться для того, чтобы добиваться взаимопонимания в союзе", – заявила жена музыканта.
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