"Волочкова нервно курит": рэпер Баста станцевал балет под музыку из "Лебединого озера"

Василий Вакуленко, он же Баста, опубликовал в своем инстаграм-профиле кадры утренней тренировки. Видимо, режим самоизоляции уже порядком надоел артисту, и он решил разнообразить досуг танцами.

Музыкант забавляется во дворе своего дома. На видео фоном звучит узнаваемая мелодия из "Лебединого озера". Сначала мужчина старается удержать равновесие, вытягиваясь в "ласточке" на одной ноге, а затем выполняет практически эталонный па-де-бурре. Артист с легкостью переступает на цыпочках, попадая в такт.

Публикацию рэпер Баста подписал лаконично: "Лебыдь (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)". Слышно, что за кадром смеется оператор. Действительно, плотного телосложения танцор смотрится очень забавно.

Поклонники с восторгом отнеслись к балетным вариациям звезды. В комментариях под видео пользователи Сети начали представлять будущее рэпера Басты на подмостках Большого театра.

"За кадром Цискаридзе?", "Лучший черные лебедь😂", "Ластун 😂", "Поплыл лебедь)", "Довольно талантливо)) 🤘🏻🤣 но мне кажется хип-хоп вам Василий пошел бы больше)", "Где то рыдает от зависти Волочкова", "Волочкова нервно курит", – написали фолловеры.

Правда, нашлись и те, кто не оценил игривое настроение рэпера Басты. "Бросай братан курить...", "Грация кошки ловкость картошки", "Коронавирус добрался до лучших", "Жаба скорее конская", – отметили недовольные.