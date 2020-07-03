46-летняя Судзиловская оголила грудь

Олеся Судзиловская в личном инстаграм-профиле поделилась секретами ухода за лицом и телом. В 46 лет у звезды не только прекрасная фигура, но и идеальная кожа.

Многие женщины стесняются оголять зону декольте после определенного момента. Считается, что морщины на шее и груди могут выдать реальный возраст. Однако Олеся Судзиловская от таких проблем не страдает, потому что выработала для себя определенный уход за кожей.

Кроме косметических средств актриса использует и помощь специалистов – примерно раз в месяц делает витаминные уколы для увлажнения и питания. После клиники артистка ухаживает на шеей и грудью сама. На помощь ей приходят специальные крема и маски.

Чтобы продемонстрировать эффект от процедур, Олеся Судзиловская опубликовала фотографию в купальнике. На селфи прекрасно видно подтянутую зону декольте и упругую грудь 46-летней звезды.

Поклонницы были в восторге от снимка: "Просто красивая женщина. Любуюсь Вами (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Самая красивая актриса России", "Вы очень красивая 😍🌹 Всегда в хорошей форме".

Однако нашлись и те, кто посчитал советы Олеси Судзиловской неподходящими для наших реалий. "Средства великолепные, но, пожалуй, для кому Вы все это рекомендует? Обычным людям с зарплатой в 20 000, да, есть еще такие, как не удивительно. Простому российскому гражданину, а их большинство, не потянуть Ваших рекомендаций", – возмущается подписчица.