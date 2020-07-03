Счастливую Юлию Михалкову сняли со свадебным букетом

Экс-участница шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова показала фотографии со свадьбы в своем инстаграм-аккаунте. Также актриса похвасталась букетом невесты.

На днях 36-летняя Юлия Михалкова посетила свадьбу своей сестры. Актриса, вероятно, была единственной незамужней девушкой на торжестве, ведь только она ловила букет невесты. Юлия поймала его, поэтому, согласно примете, скоро произойдут большие перемены в ее жизни.

Правда, пока актриса в это верит с трудом, ведь она по-прежнему одинока. Недавно Михалкова рассказывала, что ее сердце пытались завоевать многие мужчины, но она не могла ответить взаимностью. Выходить замуж "для галочки" знаменитость не хочет.

Конечно, Юлия мечтает о большой семье, но пока она не встретила того, кто сделает ее счастливой и сможет быть с ней до конца жизни. Михалкова уверена: если принять поспешное решение, обязательно будешь жалеть.

Сейчас актриса увлечена карьерой. Теперь она, кстати, и телеведущая. Ей доверили шоу "Детский КВН". Кроме того, Юлия недавно представила автобиографическую книгу с весьма любопытным названием "Не говори мужчинам нет!". Возвращаться в шоу "Уральские пельмени" Михалкова не хочет, потому что эта передача – уже не ее уровень.