"Скучаю по его командному голосу": Михалкова взвыла из-за отсутствия мужика

Юлия Михалкова славится своим прекрасным чувством юмора, обаятельной внешностью и сногсшибательной фигурой. Но как же простому мужчине завоевать внимание столь роскошной дамы? Артистка признается, что согласна пойти на уступки, так как на ее горизонте уже очень давно не мелькали представители мужского пола.

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