"Скучаю по его командному голосу": Михалкова взвыла из-за отсутствия мужика

Ходят слухи, что мужчиной, моментально покорившим сердце девушки, является ее фитнес инструктор. Юлия Михалкова отметила, что за время пандемии и карантина она больше всего соскучилась по своему тренеру. Дело в том, что молодой человек не привлекает звезду юмористической программы в сексуальном плане, ее заботит подход мужчины к тренировкам и контролю за фигурой.
В последнее время в личном блоге артистки все чаще стали появляться фотографии, на которых заметны шикарные формы девушки. По словам Юлии Михалковой, она – настоящий спортивный фанат и тщательной занимается, чтобы поддерживать тело в тонусе. Стоит отметить, что артистка продолжала заниматься дома без тренера, пока вся страна сидела на самоизоляции. Однако подобная физическая нагрузка не давала того эффекта, к которому привыкла Михалкова.
"Скучаю по его стальному командному голосу, жёсткой дисциплине и притягательной строгости. Скучаю по его словам "Ну, что, Юленька, начнём?", от которых меня пробирает до мурашек, до дикого сердцебиения. Скучаю по нему, по своему единственному тренеру!", – написала Юлия в своем Инстаграме.
Напомним, что девушка уже несколько лет подряд борется за идеальное тело и голливудскую внешность. Юлия Михалкова спокойно говорит о том, что не пренебрегает современными достижениями в области косметологии и пластической хирургии. По мнению экс-участницы шоу “Уральские Пельмени”, с помощью спорта можно решить многие проблемы, связанные с внешним видом. Но всегда есть такие места, с которыми любимый тренер Юлии справиться не может, тогда на помощь и приходят хирурги.
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