"И кожа хорошая, и щечки румяные": Юлия Михалкова откровенно о пластических операциях

Пользователи Сети не перестают спрашивать бывшую участницу шоу "Уральские пельмени" Юлию Михалкову про ее секреты красоты. Актриса все-таки решила рассказать, как ей удается выглядеть такой стройной и ответить на вопрос, делала ли она пластические операции по увеличению груди и губ.
Выяснилось, что Михалкова никогда не ложилась под нож хирурга с целью изменить какую-либо часть тела. Однако актриса не отказывается от услуг косметолога, делает массаж, пользуется кремами и "ультразвуковыми приборчиками".
Главным средством красоты Юлия называет занятия спортом. Звезда "Уральских пельменей" напомнила, что физические упражнения помогают циркулировать крови по организму, а это способствует хорошей внешности. "Поэтому и кожа хорошая, и щечки румяные, и голова работает быстро", – отметила знаменитость.
Любопытно, что на съемках "Уральских пельменей" Михалкова иногда использовала пуш-ап, который на несколько размеров увеличивал ее грудь. Такой предмет одежды приходилось надевать, когда Юлия воплощала на сцене образ знойных красоток. Поэтому и появились сомнения в натуральности актрисы.
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