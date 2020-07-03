Сын Сафронова обеспокоен истощенным видом Фадеева

Лука Затравкин искренне расстроился, когда узнал о новом весе Максима Фадеева. Пока все обсуждают, каким чудесным образом могло произойти подобное преображение продюсера, коллеги по цеху продолжают сетовать на то, что теряют талантливого музыканта. Сын Никаса Сафронова публично заявил, что крайне обеспокоен физическим и моральным состоянием Фадеева.
По словам пианиста, он не понимает, откуда взялось столь ярое стремление "избавиться от всего лишнего". Лука добавил, что новость о похудении Максима Фадеева его очень расстроила и побудила задуматься о глобальной перестройке в музыкальной индустрии. Пианисту казалось, что Максим Фадеев был уникальным только с лишним весом.
"Это был бы хороший тандем самого большого в мире музыканта – меня – и самого большого продюсера. К сожалению, теперь он похудел, и вот эта "магия размеров" улетучилась", – иронично заявил Затравкин.
Сын Никаса Сафронова надеется, что изможденный вид Максима Фадеева не связан с его здоровьем. Лука озадачен тем, что продюсер избавляется от "ненужных ему артистов" и продюсерского центра. Теперь пианисту остается только шутить, что Фадеев в скором времени начнется разбрасывать деньги и раздавать их направо и налево, ведь они тоже могут оказаться когда-нибудь лишними.
Лука Завтракин предположил, что таким способом Фадеев мог попытаться вернуться к сольной карьере. Российскому шоу-бизнесу известно несколько примеров, когда артисты прибегали к кардинальным изменениям во внешности и возвращались на сцену в гордом одиночестве.
Остается только гадать, что побудило Максима Фадеева распрощаться с большим количеством килограммов. Как бы то ни было, Лука Затравкин лично обратился к музыканту и заявил, что хотел бы приобрести его старую одежду, которая теперь подходит по размеру только сыну Сафронова. Пианист уверен, что Максим Фадеев обладает отличным вкусом и чувством стиля, поэтому с радостью обновит свой гардероб вещами продюсера.
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