Сын Сафронова обеспокоен истощенным видом Фадеева

Обсуждения нездорового внешнего вида Максима Фадеева все не утихают. Из-за того, что продюсер похудел на 100 килограммов, многие звезды российского шоу-бизнеса забеспокоились о здоровье музыканта. Свое мнение высказал и сын Никаса Сафронова – Лука Затравкин. Пианист уже мысленно похоронил творчество музыкального продюсера.

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