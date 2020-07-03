Родные устроили разборки из-за наследства Александра Числова

Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

"На этом видео не артист Михаил Ефремов": Запашный заподозрил неладное в ситуации с актером
Известный актер бросил жену с особенным ребенком на руках ради любовницы
"Не хочу ложиться с ним в постель": откровенное обращение Виктории Макарской
Множество переломов: Любовь Успенская разбилась в собственном доме
"Дешевка!": Норкина перед смертью сцепилась с Казаченко
Игорь Николаев без длинных волос и усов вызвал шок
партнеры
Пятница
3 июля
Лента новостей
14:12
Отец Нурмагомедова умер после борьбы с тяжелой болезнью
14:08
Жители Курил поставили памятник поправке к Конституции
14:04
"Ненавижу тебя!": доведенная любовником звезда "Дома-2" бьется в припадке и страшно матерится
14:03
Николай Басков удивил поклонников фотографией невесты
13:55
Дочь пошла по стопам Глюкозы: Мы хотели уберечь ее от негатива
13:53
Дума начала работу по реализации поправок к Конституции
13:53
Россияне переполошились из-за исчезновения Шепелева
13:47
В Сергиевом Посаде возле музея повредили раритетный автомобиль
13:29
Глава Роспотребнадзора о коронавирусе: Оказался не так страшен, как мы предполагали
13:23
Блогер Миро о шумихе вокруг Прилучного и Карпович: Как говорят в народе, два одиночества встретились
13:16
Сын Сафронова обеспокоен истощенным видом Фадеева
13:13
В Солнечногорске задержали наркокурьеров с партией психотропных веществ
13:12
Стало известно о новой возлюбленной Игоря Бутмана
13:10
В США требуют прекратить испытания российских ядерных ракет
12:54
В Ленинградской области под завалами нашли тела двух рабочих
12:45
"Можно кувыркаться, сколько влезет": 61-летняя Гузеева в койке ласкала молодую девушку
12:44
Гороскоп на выходные 4-5 июля 2020 года
12:44
Богомолов вызвал отвращение у поклонников подлизыванием к Бондарчуку и Андреевой: Считает себя гением, а сам пошлый режиссеришка
12:42
Алексей Ягудин избил женщину на юге Москвы
12:40
Астролог предсказал будущее Лукашенко: Это последний год его правления
12:30
Родные устроили разборки из-за наследства Александра Числова
12:28
Дочь Пескова поведала о проблемах с лишним весом
12:22
Глава Минздрава назвал сроки возвращения россиян к нормальной жизни
12:19
В Ингушетии двоих полицейских экстренно госпитализировали после аварии
12:09
Экс-жена отсудила алименты у скандалиста Кирилла Емельянова из сериала "Кадетство"
12:02
Пригожина гонят из России после жалоб на безденежье
11:57
Гороскоп на неделю с 6 по 12 июля 2020 года
11:48
"Я сам его выбирал": Ургант высказался о темнокожем парне дочери
11:42
Поправки одобрены: ЦИК официально сообщил о результатах общероссийского голосования
11:41
Мать-стоматолог не лечит зубы Бузовой: Чтобы не капризничала
11:37
Айза Анохина вернула себе фамилию бывшего мужа
11:33
Елена Ксенофонтова раскрыла подробности второго сезона сериала "Кухня. Война за отель": Новые лица будут
11:32
Самые захватывающие литературные сериалы этого лета
11:12
Минтруд обяжет чиновников соблюдать нормы литературного русского языка
11:08
"Жрать перестаньте и похудеете": Фадеев столкнулся с вопиющим хамством
11:05
Эмин Агаларов обратился к бывшей жене
11:04
Под Самарой свыше 1,5 тысячи человек эвакуировали из-за утечки газа
11:01
"Это стало открытием": Маркл поразила способностями
10:53
Мария Горбань из сериала "Кухня" восхитила фигурой в купальнике: Морская богиня
10:53
Тренировка на улице: простые упражнения на каждый день
10:46
Коронавирус в России: за сутки выявлено 6 718 инфицированных
10:45
"Появились другие романтические отношения": обнародованы сенсационные данные о расставании Асмус и Харламова
10:37
В Сеть попало снятое за два часа до трагедии видео погибшей Насти Тропицель
10:32
Никто не видел: всплыли редкие фото Софии Ротару
10:14
"Опять передоз?": Самбурскую под капельницей в антипохмельной клинике страшно скрючило
09:59
Лукашенко рассказал о зависти россиян и украинцев к белорусам
09:39
Представители рэпера Loc Dog отреагировали на слухи о его романе с Полиной Гагариной
09:18
Галкин посмеялся над разницей в возрасте между ним и Пугачевой
09:00
"Когда рушится семья – во все стороны летят острые осколки": пронзительный рассказ Повалий о разводе
08:44
"Бац – и остановилась": Надежда Бабкина в подробностях рассказала о пережитой коме
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
"У нас была баночка рассола от похмелья": Кузьмин рассказал о романе с Пугачевой
"Человек со странностями": Сафоронов считает попавшего в психушку Алибасова обманщиком
"Он с ума сойдет": адвокат опасается за здоровье Ефремова из-за скандальных новостей
Эксперт: У Лукашенко остался последний способ удержать власть
Врач раскритиковал заявление Лукашенко о победе над коронавирусом: Это на его совести
Шоу-бизнес
Родные устроили разборки из-за наследства Александра Числова

Родные устроили разборки из-за наследства Александра Числова

Александр Числов. Кадр из "Человек из будущего" (2016)
Незадолго до смерти Александр Числов продал свою единственную квартиру племяннице Светлане. Родные актера не согласны с таким решением, они уверены: сделка была незаконной.
прочитано 365 раз

Адвокат Юлия Вербицкая уверяет, что Александр Числов продал племяннице квартиру законно, сделка "кристально чистая". Однако матери актера Валентине Александровне негде жить, поэтому она претендует на квартиру. Престарелая женщина подала иск в Бутырский суд Москвы о признании сделки недействительной.

ПО ТЕМЕ

Алкоголик без семьи: друг разразился скандальными откровениями у гроба Числова

Нет денег: актера Числова оказалось не на что хоронить

Юрист рассказала, что на недавнем заседании спросила мать Числова, понимает ли она свои требования, ведь из-за возраста может не разбираться в судопроизводстве. Валентина Александровна ответила утвердительно. Вербицкая допускает мысль, что племянница поторопилась с покупкой квартиры, но сейчас уже ничего сделать нельзя.

По словам адвоката, Светлана рассматривает два варианта помощи матери Числова – либо дать денег бабушке, либо предоставить жилье в Калужской области. В доме нужно лишь закончить ремонт. Теперь нужно узнать, согласится ли Валентина Александровна.

"Всем известно, что имя Светланы фигурировало и в договоре дарения, который был составлен несколько лет назад. Квартира все равно бы досталась ей", – пояснила Вербицкая.

Напомним, что Александр Числов скончался в августе прошлого года от пневмонии. Последнее время у него были проблемы с психикой из-за алкогольной зависимости. Также сообщалось, что у актера диагностировали ВИЧ.

Автор: 3 июля 2020, 12:30 Источник: StarHit ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Более половины опрошенных украинцев недовольны работой Зеленского
В Германии заявили об окончании эпохи Лукашенко в Белоруссии
Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции
Володин: Принятие поправок к Конституции укрепит страну и повысит уровень жизни

Шоу-бизнес

"Ненавижу тебя!": доведенная любовником звезда "Дома-2" бьется в припадке и страшно матерится
Николай Басков удивил поклонников фотографией невесты
Дочь пошла по стопам Глюкозы: Мы хотели уберечь ее от негатива
Россияне переполошились из-за исчезновения Шепелева

Проишествия

Сломала шею и впала в кому: известная певица разбилась в страшной аварии
Известный блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области
Родители не приехали проститься с разбившейся на байке 18-летней блогершей
Зверски убивший аспирантку историк Соколов мог избежать наказания

Lifestyle

Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Шоу-бизнес

"Когда рушится семья – во все стороны летят острые осколки": пронзительный рассказ Повалий о разводе

Певица была откровенной
Шоу-бизнес

Кравец сообщила подробности завещания Норкиной

Кому достанется имущество ведущей
Шоу-бизнес

Осужденный за мошенничество Серебренников прокомментировал приговор: Я не вор

Режиссер дал интервью зарубежному изданию

Шоу-бизнес

"Не семья, а тень": Ковальчук затравили за странное фото с дочкой

Дочке звезды скоро будет три года

Гороскоп

Гороскоп на выходные 4-5 июля 2020 года
Гороскоп на неделю с 6 по 12 июля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 1 июля 2020 года
Гороскоп на июль 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Плющенко переманил еще одну фигуристку у Тутберидзе
Известный волейболист устроил разборки на дороге (видео)
Плющенко впервые прокомментировал свое новое назначение
Жена Овечкина показала фото новорожденного сына

Регионы

Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
В России обнаружена гигантская пирамида
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+