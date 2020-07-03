Родные устроили разборки из-за наследства Александра Числова

Адвокат Юлия Вербицкая уверяет, что Александр Числов продал племяннице квартиру законно, сделка "кристально чистая". Однако матери актера Валентине Александровне негде жить, поэтому она претендует на квартиру. Престарелая женщина подала иск в Бутырский суд Москвы о признании сделки недействительной.
Юрист рассказала, что на недавнем заседании спросила мать Числова, понимает ли она свои требования, ведь из-за возраста может не разбираться в судопроизводстве. Валентина Александровна ответила утвердительно. Вербицкая допускает мысль, что племянница поторопилась с покупкой квартиры, но сейчас уже ничего сделать нельзя.
По словам адвоката, Светлана рассматривает два варианта помощи матери Числова – либо дать денег бабушке, либо предоставить жилье в Калужской области. В доме нужно лишь закончить ремонт. Теперь нужно узнать, согласится ли Валентина Александровна.
"Всем известно, что имя Светланы фигурировало и в договоре дарения, который был составлен несколько лет назад. Квартира все равно бы досталась ей", – пояснила Вербицкая.
Напомним, что Александр Числов скончался в августе прошлого года от пневмонии. Последнее время у него были проблемы с психикой из-за алкогольной зависимости. Также сообщалось, что у актера диагностировали ВИЧ.
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