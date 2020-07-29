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Клявер растрогал народ обращением к жене в годовщину свадьбы

Клявер растрогал народ обращением к жене в годовщину свадьбы

Денис Клявер. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Денис Клявер познакомился с будущей женой случайно: девушка оформляла звезде кредит в банке и попросила автограф. Несмотря на то, что артист был несвободен, он решил пригласить красавицу на свидание.
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В итоге ради возлюбленной музыкант развелся. Правда, как уверяет певец, еще до знакомства с Ириной отношения с супругой были уже не очень, и он подумывал о расставании. Спустя пять лет после первой встречи пара поженилась – это было в 2010 году.

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В личном блоге Денис Клявер поздравил спутницу жизни с важной датой – в среду, 29 июля, исполнилось ровно десять лет со дня регистрации. Он поблагодарил девушку за все и отметил, что до сих пор не перестает ею восхищаться. "Моя любовь, мое счастье!" – отреагировала на нежные слова Ирина.

Поклонников растрогало обращение музыканта к жене. В комментариях подписчики присоединились к поздравлениям.

"Денис и Ирина, поздравляю с годовщиной свадьбы вас. Счастья вам и любви! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вы очень милые. И фото такое искреннее! От всего сердца желаю вам ценить и беречь свое счастье!", " Желаю прекрасных и светлых моментов жизни, добрых историй и невероятных чудес. Пусть ваша любовь никогда не угаснет, пусть в вашей семье всегда будет счастье", – отметили фолловеры.

В 2013 году у пары родился сын Даниэль. Всего у Дениса Клявера трое детей. Первенец Тимофей появился в союзе со второй женой Юлией, которая до встречи с музыкантом танцевала в шоу-балете Лаймы Вайкуле. Также артист воспитывает 15-летнюю дочь Эвелин. Девочка родилась после мимолетной связи с солисткой группы "Гости из будущего" Евой Польной.

Автор: 29 июля 2020, 14:01 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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