Гришаева приподняла платье и показала чулки: Сногсшибательная!

После отмены режима самоизоляции работа над фильмами наконец-то возобновилась. Нонна Гришаева показала пикантную фотографию из съемочного павильона "Мосфильма".

Видимо, в данный момент актриса принимает участие в историческом проекте. На снимке звезда предстала в образе дамы из 40-х годов прошлого века. Волосы артистки уложены в классическую для того периода прическу, а губы выделены алой помадой.

Нонна Гришаева сидит на стуле и лукаво улыбается в камеру. Платье актриса слегка приподняла, и зрители могут увидеть на ноге знаменитости резинку от чулок – настоящая модель пин-ап.

Поклонники с восторгом приняли образ актрисы. Некоторые сравнили звезду с героиней фильма "Место встречи изменить нельзя". "Взгляд на фото и первая ассоциация – " Манька – облигация" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "...аблигация или облигация", "Вы всегда 🔥 А здесь похожи на Маньку облигацию", – написали поклонники Нонны Гришаевой.

"Кокетка!Ассоциация с мадмуазель!", "Ноночка вы красотка, вы мне нравитесь как ведущая, и как актриса", "Ножки и декольте....будоражите", "Вах-вах какая! Девица– озорница! Красавица", "Сногсшибательная Вы!🌹 Чувствую в зале будет общий приступ тахикардии", – добавили подписчики.

Напомним, недавно Нонна Гришаева отметила 49-й день рождения. На праздник актриса отправилась в Сочи вместе с мужем Александром Нестеровым.