Заслуженную артистку России обокрали в больнице

Известную актрису Ольгу Анохину обокрали в московской больнице. В момент происшествия знаменитость была на операции.
По предварительным данным, Анохиной не было в палате четыре часа. Когда актриса вернулась – не обнаружила ни телефона, ни денег.
Потерпевшая написала заявление в полицию. Обстоятельства случившегося выясняются.
Ольга Анохина – актриса театра и кино. Она снялась в фильмах "Сибирский цирюльник", "Звездопад" и "Еще до войны". В 2014 году знаменитости присвоили звание заслуженной артистки России.
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